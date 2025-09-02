Costacciaro rivive il Quattrocento tra arte e memoria storica

Ottava edizione di “Invito a Palazzo” tra storia e cultura

Si è chiusa con grande entusiasmo l’ottava edizione di “Invito a Palazzo”, manifestazione che ha trasformato il borgo umbro in un tuffo nel Quattrocento. Dal 29 al 31 agosto, il centro storico ha ospitato rievocazioni storiche, mercati d’epoca, spettacoli musicali e banchetti ispirati a ricette antiche, creando un’atmosfera immersiva che ha coinvolto visitatori di tutte le età.

Il momento centrale ha visto l’arrivo del Duca Federico da Montefeltro e della Duchessa Sforza, simbolo del legame di Costacciaro con il Ducato di Urbino e della sua rilevanza storica come presidio strategico. Sabato, nella sala San Marco, il professor Silvano Tiberi ha approfondito la figura di Ottaviano Ubaldini, stimolando un dialogo tra storia e pubblico, seguito da una “Cena a Palazzo” che ha ricostruito l’ospitalità e i sapori del tempo.

La vicepresidente della Provincia di Perugia, Laura Servi, presente accanto al sindaco Andrea Capponi, ha sottolineato l’importanza delle aree interne: “Costacciaro rappresenta un capitale di risorse ambientali e culturali, esempio di turismo esperienziale e valorizzazione delle tradizioni, con attenzione alla sostenibilità e all’innovazione”. L’evento ha incluso anche la visita alla sede storica che conserva pergamene e lo Statuto della Universitas, anticipatore di pratiche ecologiche e di tutela ambientale.

Promosso dall’associazione Costacciaro Make Up APS, con il patrocinio del Comune e della Regione Umbria, l’iniziativa conferma la sua centralità nella promozione culturale e storica del borgo, capace di unire memoria, partecipazione e valorizzazione turistica, rinnovando l’attrattiva delle tradizioni locali e il legame tra comunità e territorio.