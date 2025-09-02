Omaggio all’Umbria: swing e tradizione a Sant’Ubaldo

A Gubbio il concerto 900Swingitaliano il 5 settembre

Musica, tradizione e paesaggio tornano a fondersi in uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno umbro. Venerdì 5 settembre 2025, alle ore 18:30, l’Emiciclo della Basilica di Sant’Ubaldo a Gubbio ospiterà un evento speciale nell’ambito del progetto Omaggio all’Umbria, promosso con il sostegno di Fondazione Perugia. Protagonista della serata sarà il gruppo 900Swingitaliano, che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale attraverso l’Italia degli anni ’50 e ’60, tra ritmi swing e melodie popolari che hanno fatto la storia. La formazione è composta da Massimo Sberna alla tastiera, Adriano Silvestri alla batteria, le cantanti Gloria Cascelli e Maria Silvestri, e il sassofonista Emanuele Burnelli.

Il concerto rappresenta molto più di un semplice spettacolo musicale: è un’esperienza culturale che valorizza il patrimonio artistico e paesaggistico dell’Umbria, con una particolare attenzione al linguaggio universale della musica.

L’evento gode del patrocinio di importanti istituzioni, tra cui il Ministero della Cultura, la Regione Umbria, il Comune e la Diocesi di Gubbio, la Camera di Commercio dell’Umbria, l’Università per Stranieri di Perugia e UNICEF Italia, di cui Omaggio all’Umbria è testimonial regionale.

L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti. In caso di maltempo, il concerto si terrà comunque, alla stessa ora, all’interno della Basilica di Sant’Ubaldo.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri 0742 359193 oppure 349 2808839, email: info@omaggioallumbria.it