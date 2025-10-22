Giornate FAI a Gubbio attirano quasi 500 visitatori

Acquedotto e chiesa Piaggiola al centro delle visite guidate

Quasi cinquecento visitatori hanno partecipato al secondo weekend delle Giornate FAI d’Autunno, confermando il successo dell’iniziativa promossa dal Gruppo FAI di Gubbio e sostenuta dal Comune. Tra il tracciato dell’Acquedotto medievale del Bottaccione, illustrato dai geologi Stefano Tosti e Ubaldo Scavizi, e la Chiesa di Santa Maria della Piaggiola, recentemente restaurata, cittadini e turisti hanno potuto immergersi nella storia e nell’arte locali.

Decisiva per la buona riuscita delle visite è stata la navetta comunale, che ha agevolato gli spostamenti tra i siti. Gli studenti “Apprendisti Ciceroni” dell’Istituto Cassata-Gattapone e del Polo Liceale Mazzatinti, guidati dalle docenti Fabietti e Alunno, hanno accompagnato i gruppi, raccontando con passione il patrimonio culturale e artistico e stimolando l’interesse delle nuove generazioni.

Secondo l’assessore Paola Salciarini, le Giornate FAI rappresentano un’occasione unica di valorizzazione, educazione e coinvolgimento giovanile. Il Comune ha sottolineato l’importanza di queste iniziative per lo sviluppo turistico e la vitalità del centro storico. Il Gruppo FAI Gubbio ha ringraziato scuole, istituzioni e cittadini per la collaborazione, anticipando la continuazione del progetto “Luoghi del Cuore” con la raccolta firme a favore del Parco Ranghiasci, a tutela del patrimonio naturale e della comunità.