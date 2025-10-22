Peer Education a Gubbio riparte il progetto YAPS attivo

Studenti protagonisti del benessere e salute adolescenziale

Riprende con entusiasmo la nuova edizione di “YAPS – Peer Education”, l’iniziativa promossa dal Gruppo di promozione della salute del distretto Alto Chiascio – USL Umbria 1 in collaborazione con i Comuni della Zona sociale 7 e gli istituti scolastici superiori del territorio, secondo quanto comunicato dalla fonte. L’evento, ospitato negli spazi dell’auditorium del Polo Liceale Mazzatinti, coinvolge quest’anno 54 studenti provenienti da Gubbio e Gualdo Tadino, selezionati per partecipare a un percorso di crescita personale e sociale.

Il progetto si colloca nell’ambito del Piano regionale della prevenzione 2020-2025, nell’area tematica “Scuole che promuovono salute”, e utilizza la peer education come strumento pedagogico. L’obiettivo è sviluppare consapevolezza, responsabilità e benessere tra pari, fornendo agli studenti l’opportunità di confrontarsi su temi cruciali per la loro vita quotidiana e di potenziare le life skills, ovvero competenze relazionali, decisionali ed emotive riconosciute dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come fondamentali per affrontare sfide personali e collettive. La metodologia si basa sul lavoro di gruppo, sulla riflessione condivisa e sulla collaborazione attiva tra studenti e docenti tutor, garantendo un apprendimento significativo e partecipativo.

Il percorso coinvolgerà gli studenti selezionati delle classi terze del Polo Liceale Mazzatinti, dell’I.I.S. Casimiri e dell’I.I.S. Cassata-Gattapone, estendendo le attività per l’intero anno scolastico. Secondo la fonte, il progetto non si limita più al contesto scolastico: da quest’anno l’esperienza è arricchita dal gruppo Peer.Made, composto da peer educator che, supportati da operatori sanitari e sociali, promuovono salute e benessere all’interno della comunità locale. Tra le iniziative più significative, la partecipazione al Wonderlast Festival Gubbio con il progetto “L’Isola del Benessere”, la presenza alla Marcia dell’Ascolto 2025 e la gestione di una pagina Instagram dedicata alla promozione di stili di vita sani e consapevoli.

La forza di YAPS, come sottolineato dalla fonte, risiede nella capacità dei ragazzi di stimolare nei coetanei una riflessione sulle scelte quotidiane, rafforzando il pensiero critico, il problem solving, la partecipazione attiva e la consapevolezza personale. Il progetto consolida così il legame tra scuola e comunità, promuovendo salute, educazione, responsabilità e benessere tra i giovani.