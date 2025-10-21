Gualdo Tadino leader digitale: “Angela” premiata al City Vision 2025

Riconoscimenti e buone pratiche nell’era delle città smart

Gualdo Tadino conferma il suo ruolo di Comune modello nel panorama nazionale dell’innovazione digitale pubblica. Martedì 21 ottobre, nel cuore di Padova, il progetto “Angela: un assistente virtuale per semplificare la vita ai cittadini” ha conquistato una Menzione Speciale alle Buone Pratiche 2025/2026 durante la sesta edizione del City Vision – Stati generali delle città intelligenti, evento italiano dedicato alla trasformazione digitale dei territori. Un nuovo importante riconoscimento che va ad arricchire la collezione del Comune di Gualdo Tadino, protagonista assoluto, già premiato negli anni precedenti per i progetti Stand Up Gualdo Tadino e Digitadino. come riporta il comunicato di Luca Comodi, Ufficio Stampa Comune Gualdo Tadino.

Il Sindaco Massimiliano Presciutti, presente sul palco della manifestazione veneta, ha sottolineato come il successo di Angela rappresenti una certificazione dell’ottimo lavoro dell’amministrazione cittadina, portata spesso ad esempio a livello nazionale. “Nell’adozione di soluzioni tecnologiche innovative nella PA, Gualdo Tadino è all’avanguardia. Il riconoscimento ottenuto per il terzo anno consecutivo al City Vision certifica l’investimento nella transizione digitale dell’Ente comunale e riafferma la nostra volontà di sviluppare nuove soluzioni a misura di cittadino, attente a sostenibilità, inclusione e informazione trasparente”.

Angela – Avatar Comunale nasce come risposta concreta ai bisogni della cittadinanza: un’intelligenza artificiale conversazionale, molto più di una chatbot, attiva H24 per semplificare l’accesso ai servizi pubblici, accompagnare nella navigazione online e offrire supporto istituzionale e turistico. Il progetto, realizzato grazie ai fondi PNRR e in continuità con Digitadino 4.0, incarna una visione inclusiva e sostenibile dove la tecnologia favorisce relazioni più umane tra il Comune e i suoi residenti.

Durante la cerimonia di premiazione, il Sindaco Presciutti ha raccontato come Angela stia già facilitando la ricerca di informazioni e la fruizione di servizi: “Vogliamo che i nostri cittadini trovino risposte rapide ed efficaci, senza ostacoli – ha dichiarato –. L’innovazione digitale deve essere accessibile a tutti, migliorando concretamente la qualità della vita e avvicinando l’amministrazione al territorio”.

La sesta edizione degli Stati generali delle città intelligenti ha riunito oltre mille partecipanti fra amministratori, dirigenti pubblici, imprese, ricercatori e innovatori da tutta Italia, in una due giorni di confronto, scambio di esperienze e progettazione condivisa. Nomi importanti come la sindaca di Firenze Sara Funaro e il primo cittadino di Bologna Matteo Lepore hanno fatto parte dei protagonisti, in dialogo con Presciutti sul futuro delle smart cities.

Il valore innovativo di Angela ha trovato ulteriore conferma grazie all’Attestato di Buona Pratica Territoriale per un’Italia più sostenibile 2025, comunicato dall’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) proprio in occasione dell’evento padovano. Il riconoscimento sottolinea la capacità di Angela di conciliare progresso tecnologico e sostenibilità sociale, ambientale e amministrativa, inserendo Gualdo Tadino nel Rapporto Territori 2025 ASviS, che sarà presentato a Roma il prossimo dicembre.

Massimiliano Presciutti è intervenuto anche come relatore al tavolo di lavoro “L’Intelligenza artificiale nella PA: una rivoluzione in corso”, sottolineando la necessità che la digitalizzazione sia accompagnata da formazione adeguata e attenzione alle esigenze reali della cittadinanza. “Gli strumenti smart sono utili solo se progettati per essere realmente inclusivi – ha affermato –. La tecnologia deve semplificare, non complicare; deve avvicinare, non allontanare”.

Il successo di Angela e degli altri progetti premiati testimonia una volontà politica e amministrativa capace di investire nelle persone e non solo nelle soluzioni digitali. Gualdo Tadino consolida così una posizione di riferimento non solo per la provincia di Perugia, ma anche per l’intero Paese. La Menzione Speciale del City Vision e l’attestato di ASviS rappresentano, al tempo stesso, un incoraggiamento e una responsabilità: continuare a innovare, ascoltare, condividere strategie e buone pratiche.

In un contesto nazionale dove la digitalizzazione della pubblica amministrazione è ancora a più velocità, Gualdo Tadino mostra che con determinazione e attenzione verso la sostenibilità, è possibile costruire una comunità più resiliente, moderna e inclusiva. Il futuro delle città passa dalla capacità di unire tecnologia ed empatia, innovazione e benessere sociale: il Comune umbro è già avanti, e Angela ne è il simbolo più concreto.