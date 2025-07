Gualdo Antiquaria, al via il mercato tra storia e memoria

Ogni quarta domenica del mese in Largo Trattati di Roma

Debutta domenica 27 luglio l’appuntamento mensile con “Gualdo Antiquaria”, nuovo spazio dedicato ad antiquariato e collezionismo a Gualdo Tadino. L’evento, sostenuto dall’amministrazione comunale, entra a far parte delle iniziative estive della città per ampliare le proposte culturali e attrattive del territorio. Il mercato si terrà ogni quarta domenica del mese dalle ore 08:00 alle 19:00, nella zona compresa tra Largo Trattati di Roma e via Flaminia, a ridosso del centro commerciale, area che gode di visibilità grazie alla rotatoria della Flaminia.

“Gualdo Antiquaria” nasce per valorizzare cultura, creatività e riuso, offrendo una selezione accurata di antiquariato, modernariato, collezionismo, artigianato artistico e vintage. Il progetto consente ai visitatori di riscoprire il valore del passato, dando nuova destinazione a oggetti che rappresentano identità, tradizioni e cura artigiana. Un’iniziativa che si propone di rafforzare il tessuto culturale ed economico locale, inserendosi tra le manifestazioni volte a rendere Gualdo Tadino una città viva e partecipata durante l’estate.

La prima edizione di “Gualdo Antiquaria” offre uno spazio dedicato a chi cerca pezzi unici, arredi, oggetti da collezione e artigianato d’autore, con espositori che proporranno articoli capaci di raccontare storie diverse, contribuendo a creare un percorso tra epoche e stili. L’amministrazione comunale conferma con questo progetto la volontà di incentivare momenti di incontro per cittadini e turisti, puntando sulla riscoperta del riuso e sulla promozione delle produzioni artistiche.

L’iniziativa mira a incrementare la partecipazione pubblica, trasformando lo spazio urbano in luogo di relazione e scambio, dove la passione per la ricerca e il recupero si unisce al desiderio di rivivere atmosfere antiche in chiave contemporanea. La collocazione in un’area di passaggio facilita l’accesso al pubblico e garantisce visibilità agli espositori, contribuendo a generare nuove opportunità per l’indotto locale e stimolare l’interesse verso l’artigianato artistico.

Per informazioni sull’iniziativa è disponibile il numero 338.3175717.