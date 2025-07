Furto a Gubbio, 34enne identificato e denunciato dai Carabinieri

Ladro in ciabatte ripreso dalle telecamere e riconosciuto subito

I Carabinieri di Gubbio hanno denunciato un 34enne locale alla Procura di Perugia per furto aggravato compiuto in un centro estetico della zona sud della città. Il giovane, che ha agito durante la notte, ha forzato l’ingresso portando via contanti e un computer portatile. L’autore ha messo in atto il furto indossando ciabatte, cercando di non essere riconosciuto coprendosi con un cappuccio e utilizzando guanti per eludere eventuali tracce.

Dopo la segnalazione del titolare, i militari hanno avviato un’attività investigativa fondata sull’esame delle registrazioni di videosorveglianza e sull’acquisizione di testimonianze, riuscendo a risalire all’identità del sospettato. Il 34enne era già noto alle Forze dell’ordine per episodi simili commessi in passato sempre a Gubbio.

Le verifiche condotte dai Carabinieri hanno rivelato che il furto è stato eseguito mentre l’uomo si trovava sottoposto alla misura di Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, disposta dal Tribunale di Perugia, violando così le prescrizioni imposte. La violazione ha aggravato la posizione dell’indagato, già sotto controllo per precedenti reati contro il patrimonio.

Il furto, avvenuto lo scorso mese, ha evidenziato l’atteggiamento di sfida del 34enne, che pur indossando abbigliamento insolito come le ciabatte, ha cercato di non lasciare tracce durante l’azione. I Carabinieri hanno effettuato riscontri con le immagini acquisite e con segnalazioni relative a movimenti notturni in quell’area, collegando i dati raccolti con il modus operandi già conosciuto del soggetto.

Al termine delle indagini, l’uomo è stato denunciato per furto aggravato in violazione della sorveglianza speciale, mentre la refurtiva risulta ancora oggetto di recupero da parte delle autorità. L’operazione rientra nelle attività di contrasto ai reati contro il patrimonio condotte dai Carabinieri di Gubbio, impegnati nella tutela degli esercizi commerciali del territorio.