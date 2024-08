Gualdo Tadino e Krosno: Un Capitolo Cooperazione Internazionale

Gualdo Tadino e Krosno: Un Nuovo Capitolo nella Cooperazione Internazionale

Gualdo Tadino – Prosegue il percorso di collaborazione tra Gualdo Tadino e Krosno, avviato nel 2011. Recentemente, una delegazione della città umbra ha preso parte al festival “Karpackie Klimaty” che si è svolto dal 23 al 25 agosto 2024 a Krosno, in Polonia. L’evento celebra le tradizioni locali polacche attraverso una serie di inaugurazioni, commemorazioni e attività ricreative nel centro storico, oltre a momenti di riflessione con le città ospiti.

La delegazione di Gualdo Tadino era composta dall’Assessore al welfare e turismo Gabriele Bazzucchi e dalla consigliera comunale Adriana Bartoccioni. La visita è avvenuta su invito del sindaco di Krosno, Piotr Przytocki. Al festival hanno partecipato anche rappresentanti da Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Norvegia, Francia e altre città italiane.

Durante la manifestazione, Bazzucchi e Bartoccioni hanno evidenziato l’importanza dell’esperienza vissuta. “La partecipazione alle festività di Krosno è stata un’opportunità di crescita sia politica che personale”, hanno dichiarato. “Essere immersi nel folklore e nelle tradizioni di una cultura così diversa dalla nostra è stato stimolante. In particolare, il confronto con sette delegazioni sui temi delle politiche giovanili è stato proficuo e costruttivo. I tre giorni di discussione e scambio di idee sono stati fondamentali per avviare nuove progettualità in questo ambito”.

Il gemellaggio tra Gualdo Tadino e Krosno non si limita quindi a questo scambio. In programma, per settembre 2024, è prevista la visita di una delegazione di Krosno a Gualdo Tadino in occasione dei Giochi delle Porte. Questo evento rappresenterà una nuova occasione di incontro e scambio tra le due città, proseguendo il percorso di cooperazione avviato anni fa.

Il festival “Karpackie Klimaty” ha offerto un’importante piattaforma per il dialogo interculturale e la condivisione di buone pratiche tra le città gemellate, rafforzando così i legami e le opportunità di collaborazione futura.