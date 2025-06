Gubbio: Presentazione Progetti Centenario Francescano

Avvio celebrazioni ottavo centenario morte San Francesco

La città di Gubbio si appresta a dare il via alle iniziative per l’ottavo centenario dalla scomparsa di San Francesco d’Assisi. Un ciclo di celebrazioni, di significativa importanza spirituale, culturale e sociale, prenderà ufficialmente il via venerdì 20 giugno. L’appuntamento è fissato per le ore 16:45 presso la Sala dell’ex Refettorio del Convento di San Francesco, con ingresso dal Chiostro della Pace in Piazza Quaranta Martiri n. 4.

L’evento, organizzato dal Comitato permanente di coordinamento composto da Comune di Gubbio, Diocesi e Famiglia francescana, rappresenta il primo momento per presentare alla cittadinanza eugubina il programma dei diciotto mesi di celebrazioni, che si estenderanno da luglio 2025 fino a tutto il 2026. L’iniziativa è aperta a tutta la comunità.

Questo anniversario sarà un’opportunità per riscoprire e valorizzare lo stretto legame tra San Francesco e Gubbio, luogo di numerosi episodi francescani, tra cui il celebre incontro con il lupo. Tale episodio è oggi simbolo di un messaggio universale di pace, non violenza e cura per l’ambiente. In un contesto globale segnato da crisi climatiche, conflitti e disuguaglianze, questo racconto assume un valore profetico, richiamando l’attenzione su riconciliazione, salvaguardia della “casa comune” ed ecologia integrale.

L’incontro del 20 giugno offre a tutti i partecipanti, dai singoli individui alle associazioni, la possibilità di immergersi nello spirito del Centenario, scoprire i progetti in fase di realizzazione e contribuire attivamente alla costruzione di un anniversario che mira a essere un fondamento per il futuro della comunità eugubina.