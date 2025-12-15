Ingegneri di Perugia, a Gubbio la cena degli auguri

Palazzo dei Consoli ha ospitato trecentotrenta partecipanti

La cena degli auguri di Natale dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Perugia ha trovato quest’anno una cornice di grande suggestione a Gubbio, nel cuore di palazzo dei Consoli, luogo simbolo delle celebrazioni ceraiole. L’iniziativa, come riportato nel comunicato dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Perugia, ha rappresentato un momento di incontro e di condivisione che ha unito professionisti, istituzioni e mondo accademico, confermando la vitalità di una comunità che si riconosce nella tradizione e nel valore della professione.

Ad accogliere gli ospiti è stata l’Università dei Muratori e degli Scalpellini, con il presidente Giuseppe Allegrucci, sottolineando il legame storico e culturale con gli ingegneri. Il presidente dell’Ordine, Gianluca Fagotti, ha ricordato come le due realtà siano unite da un filo comune: “Non a caso – ha osservato – c’è chi ha definito gli ingegneri muratori con la laurea”. Una definizione attribuita a Sisto Mastrodicasa, fondatore della scuola umbra degli interventi sul costruito, che ha dato vita a un percorso di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale.

La serata ha visto la partecipazione di 330 invitati, tra cui il sindaco di Gubbio, Vittorio Fiorucci, l’assessore comunale di Perugia, Francesco Zuccherini, e l’amministratore unico di Villa Umbria, Joseph Flagiello. Dal mondo accademico hanno preso parte il prorettore dell’Università per Stranieri, Francesco Asdrubali, Gianluca Rossi, direttore del Dipartimento di Ingegneria, e Filippo Ubertini, direttore del Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale dell’Università degli Studi di Perugia.

Non sono mancati rappresentanti nazionali e locali della categoria, come Alberto Romagnoli del Consiglio nazionale degli Ingegneri e Cesare Corneli, delegato Inarcassa degli Ingegneri di Perugia. Accanto a loro, diversi ordini professionali e sponsor hanno sostenuto l’iniziativa, contribuendo a rendere l’evento un’occasione di confronto e di festa.

La cena, oltre a celebrare il Natale, ha ribadito il valore della comunità professionale, il radicamento nel territorio e la capacità di dialogare con istituzioni e università. Un appuntamento che ha unito convivialità e riflessione, rafforzando il senso di appartenenza e la prospettiva di crescita per gli ingegneri umbri.