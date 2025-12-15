Perugia Basket resta imbattuta, Gubbio lotta ma cede

Al PalaPellini finisce 75-66 dopo una gara combattuta

EMI Basket Gubbio ha provato fino all’ultimo a ribaltare i pronostici, ma al PalaPellini la capolista Perugia Basket ha confermato la propria imbattibilità chiudendo sul 75-66. Una partita intensa, giocata con grande energia da entrambe le formazioni, che ha messo in evidenza la solidità dei padroni di casa e la determinazione degli ospiti, come riporta il comunicato di Federico Minelli – Ufficio Stampa A.D. Basket Gubbio.

Il primo quarto ha subito mostrato l’importanza della sfida: Perugia è partita forte, portandosi sul 5-0, ma un gioco da tre punti di capitan Di Simone ha riaperto il punteggio. L’equilibrio è rimasto fino al 12-10 con cui si è chiuso il periodo iniziale. Nel secondo quarto la gara si è accesa ulteriormente: Gubbio ha risposto colpo su colpo, mantenendo ritmo e intensità, ma Perugia ha conservato un piccolo vantaggio andando all’intervallo sul 33-27.

Al rientro dagli spogliatoi la capolista ha provato l’allungo, sfruttando soprattutto la precisione dall’arco. Gubbio non si è disunita e ha continuato a lottare con carattere, ma Berardi ha fatto la differenza nel terzo quarto con otto punti pesanti che hanno permesso ai biancorossi di chiudere sul 62-51.

Nell’ultimo periodo gli uomini di coach Cecchini hanno alzato ulteriormente l’intensità difensiva, costringendo Perugia a tiri complicati e cercando di rientrare in partita. Le percentuali, però, si sono abbassate anche per gli ospiti e, dopo quaranta minuti di battaglia, la capolista ha chiuso i conti sul 75-66, confermando primato e imbattibilità.

Per Gubbio resta comunque una prova di carattere e solidità, con la consapevolezza di aver tenuto testa a una squadra che finora non ha conosciuto sconfitte. La prestazione ha mostrato crescita e compattezza, elementi che fanno ben sperare per il prosieguo della stagione.

Il prossimo impegno sarà sabato alle 18.30 alla Polivalente contro Unibasket Lanciano, ultima gara del girone d’andata. Una sfida che rappresenta un banco di prova importante per consolidare quanto di buono visto nelle ultime settimane e per cercare di chiudere la prima parte di campionato con un risultato positivo.

PERUGIA BASKET – BASKET GUBBIO 75-66

PERUGIA: Pennicchi 11, Monacelli 12, Palazzoni 7, Spasojevic 9, Righetti 3,

Ranitovic 16, Berardi 14, Minieri 3, Minelle 0, Moca 0, Manus ne, Corsini ne.

All. Barilla

GUBBIO: Di Simone 13, Beccafichi 3, Cecchini R. 0, Marcone 10, Bianchi ne,

Mulazzani 4, Carter 7, Berti 18, Vispi ne, Flamini ne, Razzi 11, Palazzari 0. All.

Cecchini L.

Parziali: 12-10, 21-17, 29-24, 13-15.

La partita di Perugia ha lasciato il segno non solo per il punteggio, ma per l’intensità e la qualità del gioco espresso. I ragazzi di Cecchini hanno dimostrato di avere carattere e di poter competere con le migliori formazioni del girone. La capolista ha confermato la propria forza, ma Gubbio ha mostrato di non essere disposto a fare da comparsa.

Il pubblico del PalaPellini ha assistito a una gara vibrante, con momenti di grande spettacolo e con la sensazione che entrambe le squadre abbiano dato tutto. Perugia ha ribadito la propria leadership, mentre Gubbio ha guadagnato rispetto e fiducia, elementi che valgono quanto una vittoria morale.