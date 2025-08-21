Michela Andreozzi chiude la rassegna con uno show anni ’70

“Gualdo è Donna”, trionfo per la prima edizione, gran finale il 24 agosto con Michela Andreozzi. La rassegna “Gualdo è Donna” si avvia alla conclusione con un bilancio decisamente positivo. L’edizione inaugurale della manifestazione ha saputo unire teatro, cultura e riflessione sul mondo femminile, registrando un’ottima partecipazione di pubblico e accendendo i riflettori su tematiche attuali e profonde attraverso il linguaggio delle arti performative.

Il gran finale è atteso per domenica 24 agosto alle ore 21.00, nella suggestiva cornice del Parco della Rocca Flea di Gualdo Tadino (in caso di maltempo, lo spettacolo sarà spostato al Teatro Don Bosco) dove la protagonista della serata conclusiva sarà Michela Andreozzi, attrice, autrice e regista molto amata dal pubblico italiano, con lo spettacolo “A letto dopo Carosello”. Lo show, definito un “viaggio emozionale e ironico nella memoria”, porterà il pubblico indietro nel tempo, attraverso un racconto teatrale che intreccia musica, comicità e ricordi personali. Ambientato negli iconici anni ’70, “A letto dopo Carosello” è un omaggio nostalgico all’epoca d’oro della TV italiana, evocando figure simboliche come Raffaella Carrà, Topo Gigio e le mitiche sigle dei Caroselli, in un’atmosfera che alterna leggerezza e riflessione.

Ad accompagnare Michela Andreozzi sul palco sarà il M° Alessandro Greggia, che contribuirà con le sue musiche a rendere ancora più coinvolgente l’esperienza teatrale. L’attrice, nota al pubblico televisivo per ruoli in serie come La squadra, Distretto di Polizia, Tutti pazzi per amore e per le sue interpretazioni cinematografiche in film come Tutta la vita davanti, Nessuno mi può giudicare e Genitori vs Influencer, porterà in scena il suo consueto mix di ironia, intelligenza e sensibilità, regalando una serata ricca di emozioni. Evento curato da Daniele Gelsi, Daniele Salvo e Melania Giglio, ha offerto un programma articolato e variegato, capace di parlare al cuore del pubblico, promosso dal Comune di Gualdo Tadino, dal Polo Museale e sostenuta dalla Fondazione Perugia.

Gli eventi che hanno preceduto il gran finale hanno ottenuto grande apprezzamento: il 16 agosto, presso il Teatro Soprammuro, Diletta Masetti ha emozionato con Permettetemi solo di scrivere il mio nome. La vera storia di Maria Callas; il 19 agosto, al Teatro Talia, si è svolta una commovente Serata d’onore per Paola Quattrini, con un monologo accompagnato dal Maestro Massimo Moriconi. Il 20 agosto, invece, alla Rocca Flea è andata in scena la prima nazionale dello spettacolo Saffo, Musa Divina, con Melania Giglio e Francesca Sparacino, che ha affascinato il pubblico per la potenza poetica e la qualità interpretativa.

Per l’ultima serata del 24 agosto, i biglietti sono acquistabili al costo di 10 euro presso il Museo Civico Rocca Flea, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Per ulteriori informazioni e prenotazioni è attivo il numero tel. 347 7541791.