Concerto a Gubbio per il centenario della morte di Puccini all’Emiciclo

L’Emiciclo della Basilica di Sant’Ubaldo ha ospitato un concerto in onore di Giacomo Puccini a cento anni dalla sua scomparsa. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Perugia e organizzata da “Omaggio all’Umbria”, si è svolta venerdì 6 settembre alle ore 18.30, con un pubblico numeroso che ha assistito alle esibizioni di cinque artisti.

Tra i protagonisti della serata figurano i tenori David Sotgiu e Francesco Panni, il soprano Francesca Bruni e il giovane cantore Mattia Tognoloni, accompagnati al pianoforte da Stefano Ragni. Le arie più celebri del repertorio di Puccini sono state eseguite di fronte al pubblico, incorniciato dallo scenario del Monte Ingino.

Il concerto è stato patrocinato dal Ministero della Cultura, dalla Regione Umbria, dal Comune di Gubbio, dalla Diocesi di Gubbio, dal Rettore della Basilica di Sant’Ubaldo, dall’Università per Stranieri di Perugia, dalla Camera di Commercio di Perugia e dall’Unicef Italia. Il progetto “Omaggio all’Umbria”, testimonial regionale per l’Unicef, ha promosso l’iniziativa come tributo alla figura di Puccini, scomparso nel 1924.

L’evento ha avuto luogo nell’ambito delle celebrazioni che si tengono in Umbria per onorare il compositore toscano, uno dei più noti autori operistici italiani. Il pubblico ha assistito a un’esibizione che ha spaziato dalle note drammatiche di arie come “Nessun Dorma” a momenti più intimi, con brani meno conosciuti del repertorio pucciniano.

Il soprano Francesca Bruni ha interpretato alcune delle più famose eroine pucciniane, mentre i tenori Sotgiu e Panni hanno dato voce agli struggenti protagonisti maschili delle opere del compositore. Il giovane Tognoloni ha invece colpito il pubblico per la sua esecuzione, dimostrando grande talento e sensibilità artistica. Stefano Ragni, al pianoforte, ha accompagnato magistralmente i cantanti, contribuendo alla riuscita della serata.

L’organizzazione dell’evento è stata curata nei dettagli, con il supporto logistico fornito dal Comune di Gubbio e dalla Diocesi locale. Il concerto si inserisce all’interno di un progetto più ampio di valorizzazione del patrimonio musicale italiano, con particolare attenzione ai grandi compositori dell’opera lirica.

La Fondazione Perugia ha ribadito il proprio impegno nel sostenere iniziative culturali sul territorio, sottolineando l’importanza di eventi che mantengono viva la tradizione musicale italiana. “Omaggio all’Umbria”, attivo da diversi anni nella promozione di concerti e manifestazioni artistiche in tutta la regione, ha scelto l’Emiciclo della Basilica di Sant’Ubaldo per la sua suggestiva posizione, che offre uno scenario naturale di grande impatto.

Le celebrazioni per il centenario di Puccini continueranno nei prossimi mesi con una serie di appuntamenti in diverse città italiane, coinvolgendo altre figure di spicco del panorama musicale contemporaneo. L’obiettivo è quello di rendere omaggio a un autore che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica, con opere che continuano a essere eseguite in tutto il mondo.

Il Ministero della Cultura ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento e ha confermato il proprio sostegno a future iniziative analoghe, con l’intento di promuovere la cultura musicale e le tradizioni italiane su scala nazionale e internazionale.