Gualdo Tadino: al via il Biancospino Music Festival

Otto eventi gratuiti tra concerti e performance artistiche

Domani prenderà il via la prima edizione del Biancospino Music Festival, la nuova rassegna musicale e culturale che fino al 9 novembre animerà la città. La manifestazione, presentata ufficialmente presso la Sala Consiliare del Comune alla presenza del Sindaco Massimiliano Presciutti, del Direttore Artistico Riccardo Pes, del Direttore Generale di Fondazione Perugia Fabrizio Stazi e dei partner della rassegna, proporrà otto appuntamenti ad ingresso libero.

Il programma prevede concerti, incontri e performance multidisciplinari che si svolgeranno in alcune delle location più suggestive di Gualdo Tadino, tra cui il Teatro Talia, la Concattedrale di San Benedetto, la Rocca Flea e la Chiesa Monumentale di San Francesco. Artisti e ensemble provenienti da diverse regioni italiane porteranno esibizioni concepite per trasformare la musica in un linguaggio di unione e rinascita, con particolare attenzione al legame tra il territorio, la sua natura e la comunità locale.

Il festival prende ispirazione dal miracolo del Biancospino del Beato Angelo, simbolo di speranza e coesione per la città, da cui deriva anche il nome della manifestazione. La rassegna è organizzata dal Comune di Gualdo Tadino e dalla Fondazione Perugia, con il contributo di numerose realtà culturali e associative locali, tra cui Associazione Blanc, Istituto Casimiri, Istituto Comprensivo Gualdo Tadino-Casacastalda, Associazione Musica Nova Gubbio, Associazione Amici del Germoglio e il Polo Museale della città.

L’iniziativa si propone di offrire un’esperienza culturale completa, combinando musica, arte e incontri, e di valorizzare i luoghi storici e monumentali di Gualdo Tadino. Ogni evento mira a coinvolgere il pubblico in un percorso sensoriale e culturale, rendendo la musica uno strumento di dialogo e integrazione.

Il Biancospino Music Festival rappresenta un’occasione per avvicinare la cittadinanza alla produzione artistica nazionale e internazionale, favorendo al contempo la promozione del patrimonio storico e artistico locale. La rassegna intende diventare un appuntamento ricorrente, capace di consolidarsi come polo culturale di riferimento per la regione, rafforzando il ruolo della città come luogo di incontro tra arte, musica e comunità.

L’apertura di domani segna il debutto di una programmazione che si svilupperà nell’arco di due settimane, offrendo un calendario di eventi diversificati, accessibili e pensati per differenti fasce di pubblico, con l’obiettivo di coniugare qualità artistica e inclusione culturale. Il festival conferma l’impegno delle istituzioni e delle associazioni locali nel sostenere iniziative di carattere culturale e nel promuovere la città come destinazione per esperienze artistiche di rilievo.