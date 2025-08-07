La Valsorda si ferma per la PFM: strada chiusa per il concerto

Sospesa la circolazione sulla SP 239 per un evento eccezionale

La circolazione sulla SP 239 di Valsorda sarà interrotta sabato 9 agosto 2025 in occasione del concerto della Premiata Forneria Marconi, evento clou del festival Suoni Controvento 2025. La Provincia di Perugia ha disposto una chiusura totale al traffico veicolare, inclusi motocicli e biciclette, dalle ore 8:00 alle 20:00, su un tratto strategico della viabilità.

L’ordinanza prevede l’interdizione del traffico dalla progressiva chilometrica 1+000, in corrispondenza della località San Guido, fino al limite amministrativo con la Regione Marche. Il provvedimento è stato adottato a seguito delle valutazioni effettuate in merito alla gestione della sicurezza pubblica e alla necessità di assicurare condizioni logistiche adeguate per il regolare svolgimento dell’evento.

L’afflusso previsto di spettatori, attratti dal richiamo della storica band, ha richiesto l’adozione di misure preventive per scongiurare congestioni e pericoli lungo la strada, che attraversa un’area montana particolarmente suggestiva ma con spazi di manovra limitati. L’accessibilità all’area del concerto sarà dunque riorganizzata attraverso percorsi alternativi e servizi specifici di gestione dei flussi, coordinati in sinergia con gli enti competenti.

L’iniziativa, inserita nel programma del festival che promuove musica e natura in contesti paesaggistici di rilievo, comporta dunque modifiche temporanee ma necessarie alla viabilità locale. La SP 239 rimarrà chiusa per dodici ore consecutive, al fine di favorire un’esperienza in sicurezza per tutti i partecipanti.