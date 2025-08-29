Riapre la Scuola Comunale di Musica a Gualdo Tadino

Banda e Musica Nova uniscono le forze per i giovani musicisti

L’Amministrazione comunale di Gualdo Tadino ha annunciato ufficialmente la riapertura della Scuola Comunale di Musica “R. Casimiri”, che ripartirà a ottobre con una gestione triennale condivisa tra la Banda Musicale di Gualdo e l’Associazione Musica Nova di Gubbio. Il progetto punta a rafforzare l’offerta formativa musicale nel territorio, con particolare attenzione ai giovani aspiranti musicisti.

In occasione della presentazione del progetto, hanno partecipato l’Assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi, il Presidente della Banda Musicale di Gualdo Massimiliano Garofoli, il Presidente di Musica Nova Claudio Rosati, il Direttore didattico Giovanni Sannipoli e il Maestro della banda Angelo Arnesano.

L’iniziativa prevede sconti del 20% sulle rette per chi sceglierà corsi legati agli strumenti bandistici, mentre la Banda fornirà strumenti in comodato gratuito e supporto didattico, consolidando un modello educativo basato sulla condivisione delle risorse e sulla formazione pratica.

L’assessore alla Cultura Bazzucchi ha sottolineato che la riapertura della scuola rappresenta un importante presidio culturale per il territorio: “Si tratta di un risultato che nasce dalla collaborazione tra amministrazione, Banda Musicale e Musica Nova, unendo entusiasmo e professionalità. La scuola mira a offrire un percorso educativo serio e inclusivo, capace di valorizzare sia la tradizione bandistica locale, sia i linguaggi musicali contemporanei. Investire nella cultura e nella formazione dei giovani significa sostenere la crescita della comunità e promuovere la bellezza”.

Il Presidente della Banda Musicale, Garofoli, ha evidenziato il valore storico e formativo della scuola: “Per noi è un ritorno alle radici e al contempo una responsabilità verso le nuove generazioni. La scuola ha formato intere generazioni di musicisti, grazie anche al Maestro Sesto Temperelli. Metteremo a disposizione strumenti bandistici e supporto didattico per garantire continuità e favorire l’avvicinamento dei giovani alla musica, rafforzando il tessuto culturale della comunità”.

Il Presidente di Musica Nova, Rosati, ha dichiarato che l’associazione apporterà l’esperienza maturata in oltre dieci anni nella gestione della scuola di Gubbio, assicurando un’organizzazione solida e trasparente. La collaborazione con la Banda rappresenta un valore aggiunto fondamentale: “Vogliamo creare una scuola che sia non solo luogo di apprendimento, ma anche punto di riferimento sociale e culturale per l’intera comunità. Il nostro impegno è garantire qualità, accessibilità e continuità formativa”.

Il Maestro Sannipoli ha illustrato la proposta didattica: pacchetti annuali da 32 lezioni, corsi individuali e collettivi, con un registro elettronico per la tracciabilità amministrativa e didattica. L’offerta comprende materie teoriche come armonia, solfeggio e teoria musicale, oltre a strumenti moderni e classici. La convenzione con il Conservatorio permetterà agli studenti di seguire corsi propedeutici a Gualdo Tadino, evitando spostamenti verso Perugia e facilitando la preparazione agli esami ufficiali. Sannipoli ha evidenziato il valore formativo della musica, come strumento di crescita personale e sociale, insegnando disciplina, collaborazione, ascolto e rispetto degli altri.

Il Maestro Arnesano ha ribadito l’importanza della banda come spazio intergenerazionale, in cui giovani e meno giovani possano condividere una passione comune. La scuola diventa così luogo di crescita tecnica e umana, capace di trasmettere valori e competenze fondamentali per la comunità.

Il prossimo 5 settembre, dalle 16 alle 19, si terrà l’Open Day presso la sede della scuola, con presentazione dell’offerta formativa e delle modalità di iscrizione, offrendo a chiunque la possibilità di avvicinarsi alla musica e alla Banda Musicale di Gualdo Tadino. L’iniziativa rappresenta un momento di incontro e scoperta, aperto a giovani, famiglie e appassionati, con l’obiettivo di far crescere una nuova generazione di musicisti nel segno della tradizione e dell’innovazione.