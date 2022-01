Premio Beato Angelo al giornalista sportivo Manuel Codignoni

Nel giorno del patrono di Gualdo Tadino (15 gennaio), con una cerimonia di premiazione che si è svolta presso il Teatro Talia nel rispetto di tutte le condizioni di distanziamento e sicurezza visto il perdurare della pandemia, è stato assegnato il Premio Beato Angelo edizione 2022.

Ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento è stato il giornalista sportivo di Radio Rai Manuel Codignoni (inviato di “Tutto il calcio minuto per minuto” nel 2021 ha raccontato, oltre ad Euro 2020 ed alla Champions League, anche le gesta degli atleti italiani impegnati alle Olimpiadi di Tokyo, le imprese dei campioni di ciclismo impegnati nel Giro d’Italia e la recente vittoria di Max Verstappen nell’ultimo mondiale di Formula 1).

Menzione speciale inoltre è stata consegnata a Franco Paoletti, persona molto attiva in ambito sportivo e nella vita sociale gualdese.

Alla Premiazione erano presenti oltre al Sindaco Massimiliano Presciutti e alla Giunta Comunale di Gualdo Tadino, il Vescovo Monsignor Domenico Sorrentino, il parroco Don Franco Berrettini, il Vice Presidente della Regione Umbria, Roberto Morroni, il Commissario Capo della Questura di Perugia, Roberto Conti ed il presidente della comunale Avis “Adriano Pasquarelli” di Gualdo Tadino Francesco Macchiaroli.

“Nella giornata più importante per la comunità gualdese – ha sottolineato il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – celebriamo oggi il nostro Patrono con l’augurio che il 2022 sia un anno di rinascita e di dialogo, per far si che questa comunità possa continuare a costruire ponti ed abbattere muri.

Con questo filo conduttore, quindi, abbiamo scelto i premiati di quest’anno che si sono contraddistinti incarnando, appunto, i valori della rinascita, dei giovani e dello sport”.

Va ricordato che il premio Beato Angelo è nato nel 1992 e viene attribuito ai cittadini, alle associazioni o agli istituti di Gualdo Tadino che hanno contribuito in modo significativo a diffondere l’immagine della città in Italia e nel Mondo e si sono distinti per la loro professionalità o che si sono messi in luce nel delicato ambito della solidarietà.

“E’ un vero onore essere qui oggi – ha dichiarato il giornalista di Radio Rai, Manuel Codignoni – per ricevere questo ambito premio, che per chi è nato a Gualdo Tadino rappresenta il riconoscimento più ambito e toglie le parole anche a me, che le parole le uso ogni giorno per lavorare.

Ringrazio l’Amministrazione che ha deciso di assegnarmi questo premio e ringrazio tutti i colleghi gualdesi dei media con i quali ho mosso i primi passi in questo settore, che è poi diventato il mio lavoro e mi ha permesso di arrivare fino a dove sono oggi”.

“Ringrazio l’Amministrazione per avermi dato questo ambito riconoscimento – ha detto il gualdese Franco Paoletti – ma voglio in primis ringraziare e ricordare Franco Rondelli, che come me per tanti ha svolto il ruolo di educatore e di allenatore e che ci ha lasciato purtroppo pochi giorni fa.

Ringrazio poi la famiglia Barberini che mi ha permesso di confrontarmi con realtà nazionali girando tutta l’Italia e Gianfranco Boldorini, colui che mi chiese per la prima volta di iniziare la carriera di allenatore”.

Durante la cerimonia ha trovato poi spazio la sezione del premio attivata negli anni scorsi in collaborazione con la comunale Avis “Adriano Pasquarelli”, con un riconoscimento che la città da’ a quegli avisini che hanno superato la soglia delle cento donazioni. Tale riconoscimento per il 2022 è andato a a Serge Maurizi, Monacelli Pietro, Sorbelli Nazzareno.

Queste le motivazione dei Premi:

Premio Beato Angelo – anno 2022, al giornalista sportivo Manuel Codignoni, con la seguente motivazione:

“Bruciando le tappe, la sua è diventata ben presto una delle voci radiofoniche più amate dello sport nazionale ed internazionale.

Ha fatto appassionare milioni di sportivi raccontando con innata maestria le gesta degli atleti più importanti negli eventi più grandi del pianeta, rappresentando motivo di vanto ed orgoglio per tutta la comunità cittadina.”

Menzione Speciale – anno 2022, a Franco Paoletti, con la seguente motivazione:

“Persona umile e riservata, una vita dedicata ai giovani e al loro impegno in campo sportivo e sociale, ha contribuito a far crescere intere generazioni di gualdesi in maniera sana e gioiosa nel rispetto dei valori dello sport e della famiglia.”