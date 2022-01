Teatro della Fama vince premio nazionale per compagnie amatoriali con ‘Memorie dai bassifondi’

Dal sindaco Filippo Stirati arrivano i complimenti ai vincitori del premio regionale “Fita Umbria Teatro 2021”, concorso indetto dalla Federazione italiana teatro amatori e vinto dalla compagnia Teatro della Fama di Gubbio con lo spettacolo “Memorie dai Bassifondi”, portato in scena lo scorso luglio al Teatro Romano e replicato a novembre al Teatro comunale Luca Ronconi.

Fonte: Comune di Gubbio

“Un premio davvero meritato, quello del Teatro della Fama – spiega Stirati – dietro al quale ci sono mesi di fatiche e tanto impegno, vissuti in un periodo complicato per tutti, a maggior ragione per il mondo del teatro e dell’arte. Malgrado però sia ancora oggi uno degli ambiti più colpiti dagli effetti della pandemia, il teatro può rivelarsi un mezzo prezioso per ricostruire il senso di comunità, e per questo non possiamo che essere grati al Teatro della Fama e alle eugubine e agli eugubini che ne fanno parte, anche per tutte le attività e per i laboratori che coinvolgono tanti giovani ragazzi e ragazze della città”.

Nella motivazione con cui la giuria ha scelto di premiare la compagnia si legge: “Tutto il lavoro svolto si può riassumere in una battuta di un personaggio dello spettacolo: il nostro intento è di mostrarvi la verità, la verità dei bassifondi, la verità che si cela nella disgrazia. Se non avete mai visto una persona avere fame, provare rabbia, avere paura, vivere la malattia, soffrire, in realtà non l’avete mai vista”.

“Mi complimento anche con il regista, Riccardo Tordoni, che dal 2019 cura la formazione e le performance delle attrici e degli attori del Teatro della Fama – chiude Stirati – che ha ricevuto una menzione speciale per la scelta di un testo di non facile risoluzione scenica e per aver saputo condurre egregiamente gli attori nel difficile compito di condividere il proprio dolore con gli spettatori”.

La Compagnia Teatro della Fama, prima classificata, parteciperà ora di diritto al “Gran Premio del Teatro Amatoriale Italiano” organizzato annualmente dalla Federazione italiana teatro amatori.