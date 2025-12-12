La scommessa porta ironia e fragilità sul palco

Al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino il dramma ridicolo di Barresi

Una serata di teatro che intreccia gioco e vita reale: martedì 16 dicembre alle 20.45 la stagione 25/26 del Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino accoglie lo spettacolo La scommessa. Dramma ridicolo in due atti, scritto e diretto da Emanuele Barresi, che sarà anche protagonista insieme a Gaia De Laurentiis e Fabio Ferrari. L’evento, come sottolineato nel comunicato diffuso dal Teatro Stabile dell’Umbria, propone una commedia brillante capace di raccontare con ironia le fragilità e le illusioni dei nostri tempi.

Il testo porta lo spettatore nel mondo degli scommettitori incalliti, dove il confine tra divertimento e rovina si assottiglia pericolosamente. Enrico, avvocato consapevole dei limiti del gioco, si contrappone a Michele, operaio recentemente in mobilità, che invece non riesce a fermarsi e sacrifica ogni risorsa pur di inseguire la sua dipendenza. Due uomini di classi sociali diverse, uniti da un vizio che diventa specchio delle contraddizioni della società.

Al centro della vicenda si staglia la figura di Chiara, moglie di Michele, donna di bellezza e qualità che vive intrappolata in un amore nato anni prima e mai sopito, nonostante le ferite inflitte dal marito. La loro figlia, incapace di sopportare i comportamenti paterni, ha scelto di allontanarsi, lasciando la madre a fronteggiare da sola un equilibrio familiare fragile e instabile.

Il dramma si intensifica quando Michele, spinto dall’ennesimo azzardo, coinvolge Chiara in una scommessa sulla sua fedeltà. L’atto irresponsabile diventa detonatore di un confronto inevitabile: la donna, scoperta la verità, costringe il marito e l’amico complice a una resa dei conti che conduce a un epilogo sorprendente. La scrittura di Barresi, come evidenziato dalla fonte del comunicato, mescola leggerezza e profondità, regalando al pubblico un finale che ribalta le attese e lascia spazio a riflessioni sul valore delle relazioni e sulla fragilità umana.

La scommessa non è solo una commedia, ma un ritratto ironico e pungente delle illusioni che attraversano la quotidianità. La regia dello stesso autore amplifica i contrasti tra i personaggi, trasformando il palco in un luogo dove il gioco diventa metafora di scelte esistenziali. Gaia De Laurentiis e Fabio Ferrari, con la loro presenza scenica, arricchiscono l’opera di sfumature emotive che rendono la rappresentazione intensa e coinvolgente.

Per assistere allo spettacolo è possibile prenotare al Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria, attivo dal lunedì al sabato dalle 17 alle 20 al numero 075 57542222, oppure acquistare i biglietti online sul sito ufficiale.