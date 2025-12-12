Happy Christmas porta solidarietà a Gualdo Tadino

Un pomeriggio di festa e sostegno in Piazza Martiri

Happy Christmas illuminerà Gualdo Tadino domenica 14 dicembre con un pomeriggio che intreccia solidarietà e divertimento, trasformando Piazza Martiri della Libertà in un luogo di incontro e di comunità. L’iniziativa, parte del cartellone “Gualdo Tadino, Natale da Vivere Insieme”, nasce dalla collaborazione tra il Comune di Gualdo Tadino, il Comitato per la Vita Daniele Chianelli, CreaMe e l’Asilo Nido 101 Coccole, con il sostegno di tanti volontari.

La presentazione ufficiale si è svolta nella Sala Giunta del Municipio, dove l’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi, insieme a Natasha Santini di CreaMe, Erminia Menichelli del gruppo locale dei volontari del Comitato Daniele Chianelli e la mascotte “Fiocco”, ha illustrato i dettagli dell’evento. Bazzucchi ha sottolineato come la passione e l’impegno degli organizzatori siano fondamentali per dare vita a iniziative capaci di unire la comunità. Ha invitato i cittadini a partecipare, ricordando che anche un piccolo gesto può avere un grande valore, sostenendo la ricerca e chi affronta difficoltà quotidiane.

Il pomeriggio sarà scandito da attività pensate per coinvolgere famiglie e bambini: face painting, palloncini distribuiti gratuitamente, laboratori creativi a tema natalizio e una tombolata che promette di animare la piazza. Non mancheranno gli ospiti speciali: Babbo Natale, Stitch e Angel, pronti a regalare sorrisi e fotografie.

La festa sarà accompagnata da dolci e bevande calde offerte dal “Bar Appennino” e da “Il Pretesto”. Inoltre, saranno disponibili Stelle di Natale e alberelli di cioccolata, il cui ricavato sarà destinato a sostenere la ricerca e i piccoli pazienti di oncoematologia pediatrica seguiti dal Comitato Daniele Chianelli.

Nel corso della conferenza stampa, Menichelli ha ringraziato l’Amministrazione comunale per il supporto costante, sottolineando come ogni richiesta di collaborazione trovi sempre risposta positiva. Ha ribadito l’importanza di partecipare numerosi, ricordando che i proventi raccolti saranno destinati a una causa di grande rilievo.

La manifestazione non sarà soltanto un momento di festa, ma un’occasione per ribadire il valore della solidarietà come impegno quotidiano. “La solidarietà non è un atto isolato – ha ricordato Bazzucchi – ma un percorso che possiamo coltivare insieme, trasformando piccoli gesti in grandi risultati. Volontariato, generosità e aiuto reciproco rendono la città più viva e più umana”.

Il programma di “Happy Christmas” si inserisce in un calendario più ampio di eventi natalizi che stanno animando Gualdo Tadino, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e di offrire occasioni di incontro. La piazza diventerà così il cuore pulsante della città, dove la gioia delle famiglie si intreccia con la consapevolezza di sostenere chi affronta sfide difficili.

La fonte del comunicato, Comune di Gualdo Tadino – Provincia di Perugia, ha rimarcato che l’iniziativa rappresenta un momento di condivisione e di sostegno concreto, capace di unire istituzioni, associazioni e cittadini.

Con “Happy Christmas” la città si prepara a vivere un pomeriggio che non sarà soltanto festa, ma anche testimonianza di come la solidarietà possa diventare parte integrante della vita collettiva. L’appuntamento è fissato per domenica alle ore 16:00 in Piazza Martiri della Libertà, dove la comunità si ritroverà per celebrare insieme la forza dell’unione e della speranza.