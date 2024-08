Venerdì 2 concerti al Teatro Romano di Gubbio per il Festival Gubbio No Borders

Prosegue il Festival Gubbio No Borders: venerdì 16 agosto sarà una delle giornate clou di questa 23a edizione. La sera alle 21.15 appuntamento al Teatro Romano con il batterista Claudio Romano, impegnato in un drum solo che omaggia Max Roach, in occasione dei 100 anni dalla nascita del grande artista.



A seguire, il concerto della blues band Sacromud guidata da Maurizio Pugno, premiata come come “Miglior Band Rock 2022” e “Miglior Album Italiano 2022” durante la manifestazione Rock Targato Italia organizzata da Radio ADMR con la collaborazione delle testate specializzate Mescalina e Buscadero.

Formata da Raffo Barbi alla voce, Maurizio Pugno alla chitarra, arrangiamenti e produzione, Alex Fiorucci a tastiere e sintetizzatori, Franz Piombino al basso e Riccardo Fiorucci alla batteria, la band pesca dentro al blues di Maurizio Pugno proseguendone la traiettoria tracciata in oltre 38 anni di attività in giro per il mondo. Sacromud è una produzione che prova a farsi interprete del “sacro fango” dell’oggi, il suo live show è costituito da un’unica suite musicale dentro cui si muove una narrazione fatta di soul, roots music, blues, rock, pop e R&B.

Gli altri concerti

Mercoledì 21 agosto alle ore 21.15 sarà il Palazzo Ducale ad ospitare il concerto della No Borders Jazz Orchestra diretta da Massimo Morganti, special guest il celebre sassofonista Francesco Cafiso. Mercoledì 28 agosto alle ore 21.15 presso l’Ex Refettorio della Biblioteca Sperelliana di Gubbio, live il trio Mina/Stockhausen/Savoretti formato da Fabio Mina (flauto & elettronica), Markus Stockhausen (tromba & elettronica), Francesco Savoretti (percussioni & elettronica), con il progetto Between Earth And Sky, Matter And Spirit.



Per la didattica gli appuntamenti continuano il 19, 20 e 21 agosto con il Jazz Writing Camp che vede in programma una Masterclass di composizione e arrangiamento per big band jazz a cura del M° Massimo Morganti.

Gubbio No Borders è la manifestazione organizzata dall’Associazione Jazz Club Gubbio con la direzione artistica di Luigi Filippini, che dal 2001 porta nella città dei Ceri grandi nomi del panorama musicale internazionale e italiano, tra cui Paul Wertico, Gino Paoli, Benny Golson, James Senese & Napoli Centrale, Samuele Bersani, Fabrizio Bosso, Danilo Rea, Quintorigo. Il festival quest’anno continua la collaborazione speciale con il Correnti Jazz Festival curato dall’Associazione Archè con la direzione artistica di Paolo Ceccarelli, intensificandola con diversi appuntamenti in co-produzione.

Info e prenotazioni: Associazione Jazz Club Gubbio: www.jazzclubgubbio.it, gubbiojazzclub@gmail.com, tel. 347.8283783 – 333.4192889.

Partner 2024: Comune di Gubbio, Coop Progetti, CVR.