Albero di Natale di Gubbio, Eros Mannino testimonial 2024

Acceso Albero di Natale – Sabato 7 dicembre, il suggestivo spettacolo dell’accensione dell’albero di Natale più grande del mondo, situato sulle pendici del Monte Ingino a Gubbio, ha reso omaggio al lavoro e all’umanità dei vigili del fuoco. Alla 44ª cerimonia, l’ingegnere Eros Mannino, Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ha partecipato come testimonial 2024.

La cerimonia di accensione

Durante l’evento, il contributo dei vigili del fuoco è stato messo in risalto attraverso una speciale esposizione statica di mezzi e attrezzature, attirando l’interesse di un pubblico numeroso. Il simbolico gesto dell’accensione, da sempre carico di significati legati alla pace e alla serenità, ha rappresentato un tributo al ruolo cruciale che i vigili del fuoco svolgono quotidianamente a servizio della comunità.

L’ingegnere Mannino, scelto come testimonial per il suo impegno e la dedizione mostrata nel coordinare il corpo, ha dichiarato: “Questo albero è un simbolo di unione e speranza. Siamo orgogliosi di partecipare a un momento così significativo per la città di Gubbio e per tutto il Paese”.

Visita al distaccamento di Gubbio

Prima della cerimonia, il Capo del Corpo ha visitato il distaccamento locale dei vigili del fuoco. Accompagnato dall’ingegnere Marisa Cesario, Direttore regionale dell’Umbria, e dall’architetto Valter Cirillo, Comandante provinciale di Perugia, Mannino ha incontrato il personale in servizio e in quiescenza.

L’incontro ha offerto l’occasione per confrontarsi sulle attività operative e per condividere momenti di cameratismo con chi, negli anni, ha contribuito a garantire la sicurezza sul territorio. Il personale ha mostrato apprezzamento per la presenza delle alte cariche del Corpo, sottolineando l’importanza del sostegno istituzionale nelle sfide quotidiane.

Un simbolo di pace e solidarietà

L’albero di Natale di Gubbio, con i suoi oltre 700 metri di altezza e migliaia di luci, è un’icona riconosciuta a livello mondiale. Creato per la prima volta nel 1981, richiama ogni anno migliaia di visitatori ed è stato inserito nel Guinness dei Primati come l’albero più grande del mondo.

Quest’anno, la scelta di rendere omaggio ai vigili del fuoco attraverso il ruolo di testimonial ha sottolineato l’impegno del Corpo nella protezione delle vite e dell’ambiente. La cerimonia ha rappresentato anche un momento di sensibilizzazione sul valore del lavoro svolto dai vigili del fuoco, spesso in condizioni difficili.

Acceso Albero di NataleCalendario eventi correlati

Nel contesto delle celebrazioni natalizie, sono stati annunciati ulteriori appuntamenti:

8 dicembre : concerto natalizio presso il centro storico di Gubbio alle ore 18.

: concerto natalizio presso il centro storico di alle ore 18. 24 dicembre : benedizione della città ai piedi dell’albero alle ore 21.

: benedizione della città ai piedi dell’albero alle ore 21. 6 gennaio: chiusura delle festività con lo spegnimento dell’albero e un evento musicale alle ore 19.

L’accensione dell’albero ha inaugurato ufficialmente il periodo natalizio della città, consolidandone il ruolo come punto di riferimento per il turismo natalizio e le celebrazioni di solidarietà.

“E’ un piacere ed una grande commozione essere qui a Gubbio stasera. L’Albero è una luce che si accende per donare speranza”: lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, intervenendo nel pomeriggio a Gubbio alla cerimonia di accensione dell’Albero di Natale più Grande del Mondo, alla presenza del sindaco della Città, Vittorio Fiorucci e del comandante nazionale dei Vigili del Fuoco, il perugino Eros Mannino.

Per la presidente l’Albero di Gubbio, conosciuto in tutto il mondo, è un “simbolo di solidarietà e pace che testimonia dello spirito Francescano, che ha trovato a Gubbio episodi indimenticabili della vita di Francesco”.

Quella di oggi è stata la 44esima accensione dell’Albero di Natale di Gubbio che si staglia sul Monte Ingino e che dal 1991 è entrato nel Guinness dei primati come l’Albero più grande del mondo.