Autotreno in fiamme sulla 318 var a Casacastalda, strada interrotta [VIDEO]

Vigili del fuoco in azione, nessun ferito segnalato

I Vigili del fuoco del Distaccamento di Gubbio sono intervenuti nel pomeriggio lungo 318 var, nel tratto in località Casacastalda, nel territorio di Gubbio (Perugia), per un incendio che ha coinvolto un autotreno in transito in direzione Ancona–Perugia. Il mezzo pesante, che trasportava materiale in vetroresina, è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme mentre percorreva la carreggiata, costringendo l’autista ad accostare e a mettersi in salvo.

Le squadre operative, giunte rapidamente sul posto con un’autopompa serbatoio (APS) e un’autobotte pompa (ABP), hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento. L’incendio ha interessato la cabina di guida e parte del carico, generando una densa colonna di fumo visibile a distanza. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, le fiamme sono state circoscritte e domate prima che potessero coinvolgere l’intero autotreno e propagarsi ulteriormente lungo la sede stradale.

A supporto delle operazioni è intervenuta anche una squadra proveniente dalla sede centrale del Comando provinciale di Perugia, che ha fornito rinforzo con ulteriori mezzi e personale specializzato nella gestione degli incendi di veicoli industriali. Le attività di bonifica e messa in sicurezza dell’area si sono protratte per diverse ore, al fine di escludere la presenza di focolai residui e garantire la completa estinzione del rogo.

Non si registrano feriti. L’autista dell’autotreno è riuscito ad allontanarsi in tempo dal mezzo e ha dato l’allarme ai soccorsi, consentendo un intervento rapido che ha evitato conseguenze più gravi. Le cause del rogo sono in corso di accertamento, ma secondo una prima ricostruzione potrebbe trattarsi di un guasto tecnico o di un surriscaldamento del motore che ha provocato l’innesco delle fiamme nella parte anteriore del veicolo.

Durante le operazioni di spegnimento e successiva messa in sicurezza, la circolazione lungo la carreggiata in direzione Perugia è stata temporaneamente interrotta per permettere ai Vigili del fuoco di operare in piena sicurezza. Sul posto anche le pattuglie della Polizia Stradale, che hanno gestito la viabilità e predisposto le deviazioni necessarie per ridurre i disagi agli automobilisti in transito.

Concluso l’intervento, i pompieri hanno avviato le verifiche sul carico di vetroresina, materiale altamente infiammabile, per escludere eventuali rischi di riaccensione. Una volta completate le operazioni di bonifica, l’area è stata dichiarata sicura e la carreggiata gradualmente riaperta alla circolazione.

L’intervento dei Vigili del fuoco di Gubbio, supportato dai colleghi di Perugia, si inserisce nel quadro delle attività di pronto soccorso tecnico urgente svolte quotidianamente sul territorio provinciale, a tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità.