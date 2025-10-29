Forte partecipazione alle iniziative di Gualdo Tadino

Grande partecipazione e consenso hanno caratterizzato le recenti iniziative promosse dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Gualdo Tadino, che nei giorni scorsi ha raccolto un pubblico numeroso e attento, confermando l’importanza del lavoro svolto sul territorio in tema di uguaglianza e coesione sociale.

Domenica 26 ottobre, la “Camminata Rosa con gli amici a 4 zampe” ha unito cittadini, famiglie e animali in una giornata dedicata alla salute e alla sensibilizzazione, lungo un percorso tra i vicoli del centro storico. L’evento, ideato per promuovere valori di comunità e benessere condiviso, ha trasformato le vie cittadine in un luogo di incontro e solidarietà, con un forte messaggio di attenzione reciproca e rispetto.

Grande successo anche per l’appuntamento del 28 ottobre, “Chiara e Francesco: vite in dialogo”, realizzato in collaborazione con le scuole locali. Durante la serata, sono stati proiettati brani del film dedicato a Santa Chiara, accompagnati dalle testimonianze di Fra Luca di Panfilo, docente di religione dell’IIS “R. Casimiri”, insieme a Suor Rasielle, Suor Adelaide, Fra Paolo Maria e Fra William, che hanno condiviso riflessioni su vocazione, fede e amore universale. Il pubblico ha partecipato con coinvolgimento emotivo, rendendo l’incontro un momento di profonda meditazione sui valori spirituali e umani.

«Eventi come questi – ha sottolineato Gabriele Bazzucchi, assessore al Welfare e membro della Commissione – rappresentano un segnale concreto della vitalità della nostra comunità e dell’impegno verso parità e inclusione». L’ampia partecipazione, in particolare dei giovani, ha confermato la solidità del tessuto sociale cittadino e la volontà condivisa di costruire relazioni autentiche e solidali.

La presidente Alessia Raponi ha espresso soddisfazione e gratitudine per la riuscita delle attività, evidenziando come l’entusiasmo dei cittadini sia la prova tangibile di un cammino comune verso il rispetto e la pari dignità. Ha inoltre ribadito la volontà della Commissione di continuare a promuovere spazi di dialogo e crescita collettiva, mettendo al centro le persone e i loro diritti.

Le due iniziative rientrano nel programma annuale coordinato dalla Commissione in collaborazione con l’Amministrazione comunale, che mira a diffondere cultura, partecipazione e sensibilità sociale.