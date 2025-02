Camper in fiamme a Valsorda, gravi ustioni per una famiglia

umbriajournal.com - Direttore, Marcello Migliosi Umbria in apprensione per il Papa Umbria – L’Umbria, e in particolare Assisi, città legata a doppio filo al Pontefice, segue con apprensione le notizie [Leggi ancora] L'articolo Umbria in apprensione per il Papa proviene da umbriajournal.com.

umbriajournal.com - Direttore, Marcello Migliosi The Best Wines of Umbria 2025: premiate le eccellenze The Best Wines – Si è svolta venerdì 21 febbraio all’Enoteca Gio di Perugia la prima [Leggi ancora] L'articolo The Best Wines of Umbria 2025: premiate le eccellenze proviene da umbriajournal.com.

Tommaso Benedetti