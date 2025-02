Gualdo Tadino presenta il progetto “Città Cardioprotetta”

Gualdo Tadino presenta il progetto “Città Cardioprotetta”

Gualdo Tadino – Sabato 1 marzo, alle ore 18:00, il Teatro Talia di Gualdo Tadino ospiterà la presentazione del progetto “Gualdo Tadino Città Cardioprotetta”. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il Rotary Club di Gualdo Tadino e l’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su un tema cruciale: “Ognuno di noi può salvare una vita!”.

La salute del cuore rappresenta una delle principali preoccupazioni per la salute pubblica a livello globale. L’arresto cardiaco improvviso è una delle emergenze mediche più serie, e le possibilità di sopravvivenza diminuiscono drasticamente se non si interviene in modo tempestivo. L’idea alla base del progetto “Città Cardioprotetta” è quella di creare una rete di dispositivi e risorse in grado di garantire un intervento immediato in situazioni di emergenza, contribuendo così a ridurre il numero di decessi causati da eventi cardiaci inattesi.

Il Rotary Club Gualdo Tadino ha già avviato un’importante azione, contribuendo all’acquisto e all’installazione di defibrillatori automatici esterni (DAE) in posizioni strategiche del centro storico. Questi dispositivi sono pensati per essere facilmente accessibili, permettendo così un intervento rapido in caso di necessità. Oltre all’installazione dei DAE, il Rotary si sta occupando anche di organizzare corsi di formazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation). Questi corsi sono destinati a formare cittadini che, una volta certificati, saranno in grado di intervenire prontamente in situazioni critiche.

Durante l’evento, diversi relatori prenderanno la parola per condividere informazioni e testimonianze. Tra i partecipanti ci sarà Massimiliano Presciutti, Sindaco di Gualdo Tadino, che illustrerà l’importanza del progetto per la comunità. Alberto Catanossi, Presidente del Rotary Club di Gualdo Tadino, spiegherà il ruolo del club nell’iniziativa. Mario Procacci, Istruttore e Direttore del corso di formazione BLSD dell’Italian Resuscitation Council, fornirà dettagli sui corsi e sull’importanza della formazione nella gestione delle emergenze. Michele Pierotti, laureato in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche presso l’Università degli Studi di Perugia, presenterà la sua tesi che si concentra proprio sul tema della cardioprotezione nella città. Saranno presenti anche Carlo Crocetti, Presidente di A.N.A.C.A. Gualdo Tadino, e Maurizio Scarpignato, Direttore della S.C. di Cardiologia dell’Ospedale di Foligno-Gualdo Tadino.

Le testimonianze di chi ha vissuto situazioni di emergenza in cui un intervento tempestivo ha avuto esito positivo saranno un elemento fondamentale dell’incontro. Questi racconti da parte dei protagonisti serviranno a dimostrare concretamente l’importanza della preparazione e della disponibilità di strumenti adeguati in caso di arresto cardiaco.

L’incontro del 1 marzo rappresenta un passo significativo verso una maggiore consapevolezza riguardo alla salute cardiovascolare e alla preparazione della comunità. L’iniziativa “Gualdo Tadino Città Cardioprotetta” non solo mira a salvaguardare la vita dei cittadini, ma anche a promuovere una cultura della sicurezza e della responsabilità collettiva.

In un’epoca in cui le emergenze sanitarie possono presentarsi in qualsiasi momento, è essenziale che le comunità siano pronte ad affrontarle. La collaborazione tra enti locali e associazioni come il Rotary Club è fondamentale per garantire che siano messi a disposizione i giusti strumenti e le giuste conoscenze.

La partecipazione della cittadinanza all’evento è incoraggiata, poiché una comunità informata è una comunità più sicura. La speranza è che, attraverso questa iniziativa, molti cittadini possano sentirsi motivati a diventare parte attiva nella salvaguardia della salute collettiva.

In conclusione, il progetto “Gualdo Tadino Città Cardioprotetta” rappresenta un’importante iniziativa per migliorare la risposta delle comunità di fronte a emergenze cardiache. Con l’installazione dei defibrillatori e la formazione dei cittadini, si punta a costruire un ambiente più sicuro e consapevole, dove ognuno può giocare un ruolo attivo nella protezione della vita. L’appuntamento del 1 marzo è quindi un’occasione da non perdere per conoscere meglio questo progetto e per contribuire a una causa di grande rilevanza sociale.