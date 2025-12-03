Carabinieri sventano furto di rame alla stazione Fossato

Operazione notturna impedisce colpo e recupera furgone rubato

I Carabinieri della Stazione di Fossato di Vico hanno bloccato un tentativo di furto di rame ai danni della stazione ferroviaria locale, durante un servizio di pattugliamento notturno. L’operazione rientra nei controlli straordinari disposti dalla Compagnia di Gubbio, mirati a contrastare i reati predatori nella fascia appenninica e nell’area eugubino-gualdese, come riporta il comunicato del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia.

Nel corso della perlustrazione, i militari hanno notato un furgone sospetto parcheggiato nei pressi dello scalo ferroviario. L’intervento immediato ha permesso di sorprendere alcuni individui intenti a introdursi in un deposito per impossessarsi di bobine di rame. Alla vista delle divise, i malviventi si sono dati alla fuga lungo i binari, riuscendo a disperdersi nella notte. Le verifiche successive hanno rivelato che il mezzo utilizzato era stato rubato poche ore prima a Bastia Umbra.

Grazie alla tempestività dell’azione, il furto è stato sventato e il furgone restituito al legittimo proprietario. Sono ora in corso indagini per identificare i responsabili e ricostruire l’intera dinamica dell’episodio. L’operazione conferma l’efficacia delle attività di presidio sul territorio, che rappresentano un punto di riferimento essenziale per la sicurezza delle comunità locali.

Il fenomeno dei furti di rame, spesso legato a organizzazioni criminali che rivendono il metallo sul mercato nero, continua a rappresentare una minaccia per infrastrutture e servizi pubblici. La sottrazione di materiale da siti ferroviari non solo provoca danni economici, ma può compromettere la funzionalità delle linee e mettere a rischio la sicurezza dei viaggiatori. Per questo motivo, i Carabinieri intensificano i controlli nelle aree più esposte, con pattugliamenti mirati e azioni di contrasto.

La presenza costante delle pattuglie nelle ore notturne ha un valore deterrente e contribuisce a rafforzare il senso di protezione tra i cittadini. L’intervento di Fossato di Vico dimostra come la rapidità di reazione e la conoscenza del territorio siano strumenti decisivi per prevenire reati e tutelare la collettività. La Compagnia di Gubbio ha ribadito l’impegno a proseguire con operazioni straordinarie, intensificando la vigilanza nelle zone sensibili e collaborando con le comunità locali.