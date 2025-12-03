Di Legno e di Sacro illumina Valfabbrica con arte medievale

La Chiesa Museo San Sebastiano ospita mostra tra passato e presente

La Chiesa Museo di San Sebastiano a Valfabbrica apre le sue porte a “Di Legno e di Sacro – Tra Medioevo e Contemporaneo sulla via di San Francesco”, esposizione ideata da Giuliana e Roberto Belardi e organizzata dal Comune di Valfabbrica insieme a Happennines Soc. Coop.

L’inaugurazione è fissata per venerdì 5 dicembre alle ore 18 e segna l’avvio di un percorso che resterà visitabile fino al 6 aprile 2026.

La mostra nasce dal desiderio di intrecciare memoria storica e linguaggi contemporanei, con un focus speciale sulla figura di San Francesco nell’anno dell’Ottocentenario della sua morte. Le opere esposte, frutto di un lungo lavoro di ricerca e sperimentazione, riprendono tecniche e materiali medievali, restituendo al pubblico un’esperienza immersiva che unisce arte, antropologia e spiritualità. Crocifissi, tavole lignee e sculture a grandezza naturale dialogano con i capolavori del Tardo Manierismo e del primo Barocco custoditi nella chiesa, creando un ponte tra epoche e sensibilità diverse.

Il percorso espositivo non si limita a riprodurre stili antichi, ma li reinterpreta con un linguaggio attuale. I Belardi hanno studiato a fondo il modo di lavorare degli antichi maestri, dalle miscele di colore agli strumenti, fino alla luce naturale che caratterizzava gli ambienti di lavoro. Questa immersione nel passato diventa occasione per riflettere sul rapporto tra umano e divino, tra materia e spiritualità, offrendo al visitatore un’esperienza che va oltre la semplice contemplazione estetica. Accanto agli artisti contemporanei, la mostra dedica una sezione a figure storiche ormai scomparse ma fondamentali per la tradizione artistica umbra, con opere provenienti da collezioni private e fondazioni. Il dialogo con i maestri del Novecento e con le suggestioni bizantineggianti dell’Abbazia di Santa Maria Assunta arricchisce ulteriormente il percorso, sottolineando la continuità e la varietà delle influenze che hanno plasmato l’arte della regione.

Il vicesindaco Annalisa Mierla, con delega alla cultura, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Questa mostra è un omaggio autentico alla ricchezza creativa dell’Umbria. Racconta il dialogo tra memoria e presente, tra maestri affermati e nuove voci che rendono il nostro territorio vivo e culturalmente fertile”.

La rassegna, come riporta il comunicato di Ufficio Stampa Happennines Soc. Coop. – si inserisce lungo la via di pellegrinaggio dedicata a San Francesco, rafforzando il legame tra arte e spiritualità. Le opere diventano così testimonianza di devozione e di ricerca interiore, evocando figure come il Maestro di Sant’Alò, Rainaldetto di Ranuccio da Spoleto e Gentile da Fabriano, fino alle miniature del Libro d’Ore della regina Maria di Navarra.

Il Comune di Valfabbrica conferma con questa iniziativa la volontà di valorizzare il patrimonio artistico e culturale locale, offrendo al pubblico un’occasione di incontro con la storia e con le nuove forme di espressione. La mostra diventa un invito a riflettere su ciò che eravamo e su ciò che siamo, aprendo uno spazio di dialogo tra passato e presente.

La Chiesa Museo di San Sebastiano, già dal 2023 custode di reperti civici ed ecclesiastici, si conferma luogo privilegiato per raccontare la storia e la cultura del territorio. “Di Legno e di Sacro” arricchisce questa vocazione, trasformando la visita in un’esperienza che unisce conoscenza, emozione e spiritualità.

ORARI D’APERTURA: sabato, domenica e festivi 10,30 – 12,30 | 14,30 – 17,30§

INFO: tel + 39 333 7300890 | chiesamuseo.valfabbrica@happennines.it

Facebook: Valfabbrica – L’Umbria nel cuore / Instagram: @visit.valfabbrica