Condannato per stupro su coetanea: arrestato a Gubbio

Sentenza definitiva, 38enne dovrà scontare 2 anni e 8 mesi

È stato arrestato a Gubbio un uomo di 38 anni, condannato in via definitiva per violenza sessuale ai danni di una coetanea. L’ordine di carcerazione è stato eseguito ieri dai carabinieri su disposizione della Procura di Perugia, a seguito della sentenza passata in giudicato. La vicenda risale a circa tre anni fa e si è conclusa con l’ingresso dell’uomo nel carcere di Capanne, dove dovrà scontare 2 anni e 8 mesi di reclusione.

Secondo quanto ricostruito – come scrive Federico Minelli su La Nazione di oggi – durante le indagini e nel corso del processo, la vittima, una donna residente a Gubbio, aveva denunciato l’aggressione subita dopo una serata trascorsa in compagnia dell’imputato e di un’amica. I tre si erano incontrati in un locale e, successivamente, avevano proseguito insieme visitando altri esercizi pubblici, durante i quali avevano assunto diverse bevande alcoliche. Al termine della serata, si erano recati nell’abitazione dell’uomo, dove la donna era rimasta da sola dopo che l’amica aveva fatto rientro alla propria casa.

La violenza sarebbe avvenuta proprio in quell’appartamento: la vittima ha raccontato in aula di essersi addormentata per poi risvegliarsi mentre stava subendo un rapporto sessuale non consenziente. Riuscita a sottrarsi all’uomo, si era recata in ospedale e, poco dopo, aveva sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di Gubbio. Le indagini, condotte con attenzione e fondate su una dettagliata ricostruzione della serata da parte della donna, avevano consentito di individuare rapidamente il responsabile, successivamente rinviato a giudizio.

Il procedimento si era svolto con rito abbreviato e si era concluso con una condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione, oltre al pagamento di un risarcimento di 20.000 euro in favore della vittima. Dopo i ricorsi presentati dalla difesa, la Corte di Cassazione, nell’aprile scorso, ha dichiarato inammissibile l’ultima impugnazione, rendendo definitiva la condanna. A seguito dell’emissione dell’ordine esecutivo da parte della Procura, è scattato l’arresto.