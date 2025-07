L’offerta, la disponibilità per la crescita del territorio

GUBBIO (15/07/2025) – La giunta comunale ha approvato l’incremento dei posti disponibili nei nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2025/2026: un provvedimento atteso e fortemente voluto dall’amministrazione per dare risposta concreta alla crescente domanda di servizi educativi per la prima infanzia.

Saranno quattro i nuovi posti attivati, distribuiti come segue:

2 unità al nido “La Prima Avventura” (Via Leonardo Da Vinci)

1 unità al nido “Il Lillà” (temporaneamente in Via Leonardo da Vinci, ma con sede definitiva in località Spada)

1 unità al nido “Il Girasole” (Frazione Ponte D’Assi)

Con questo ampliamento, la ricettività complessiva dei nidi comunali raggiunge quota 91 posti disponibili, suddivisi tra le quattro strutture comunali attive:

Il Cerbiatto – Piazza San Pietro (46 posti)

La Prima Avventura – Via Leonardo Da Vinci (16 posti)

Il Lillà – Frazione Spada, provvisoriamente in Via Leonardo Da Vinci (15 posti)

Il Girasole – Frazione Ponte D’Assi (14 posti)

Inoltre, a completare l’offerta dei servizi comunali rivolti alla prima infanzia, sono presenti la sezione Primavera con 15 posti e il Centro bambini con 32 posti per un totale complessivo di 138 posti.

“Oltre a dare una risposta immediata alla gestione del quotidiano, in un momento in cui per i genitori conciliare tempi di lavoro e tempi familiari è davvero sempre più difficile, anche in considerazione dell’allungamento dell’età pensionabile e dell’assottigliarsi della disponibilità di cura da parte dei nonni – spiega l’assessore ai Servizi Educativi Lucia Rughi – il nido rappresenta uno spazio educativo fondamentale per la crescita armonica dei bambini in una fase importante della vita che è la prima infanzia, 0-3 anni.

L’esperienza del nido permette a bambine e bambini di acquisire autonomie in condivisione con i coetanei e attraverso il fondamentale intervento educativo di operatori formati ed esperti. Per questo siamo fortemente convinti della necessità di ampliare quanto più possibile l’offerta comunale, e, dopo questo passo avanti, ci auguriamo di poter ancora proseguire su questa strada, per il benessere delle famiglie e dei più piccoli, la crescita del territorio e il sostegno all’inclusione sociale”.