Fondi alluvione 2022 a Gubbio: speculazioni politiche

Fondi per l’Alluvione 2022 – La Lega Umbria ha espresso preoccupazione per quanto riguarda l’uso politico dei fondi destinati all’alluvione del settembre 2022, che ha colpito le aree dell’Alto Chiascio. In particolare, il sindaco di Gubbio, Stirati, è stato accusato di strumentalizzare questa situazione a fini politici.

Secondo la Lega Umbria, scrive il capogruppo, Stefano Pastorelli, il decreto della Regione Umbria per i finanziamenti a famiglie e imprese colpite dall’alluvione è già stato pubblicato, e le domande saranno finanziate a breve. L’organizzazione politica afferma che diffondere notizie fuorvianti e strumentalizzare questa situazione danneggia solo il territorio e la sua comunità.

I membri della Lega Umbria sostengono che in situazioni come queste, dovrebbe prevalere l’unità d’intenti tra le istituzioni, al di là delle divisioni politiche. Cittadini e imprese cercano risposte e una cooperazione sinergica da parte delle autorità per risolvere le problematiche emerse.

La Lega Umbria critica il sindaco Stirati per cercare visibilità e fare campagna elettorale su un evento tragico che ha colpito la comunità. Essi sottolineano che la procedura per la concessione degli aiuti è già stata avviata, come annunciato dall’assessore regionale alla Protezione Civile, Enrico Melasecche. La presidente della Regione Donatella Tesei ha emesso un decreto che prevede aiuti fino a 5.000 euro per le famiglie con abitazioni danneggiate e fino a 20.000 euro per le attività economiche. Queste misure saranno finanziate con le risorse aggiuntive ottenute dalla Regione a seguito dei danni causati dall’alluvione.

La Lega Umbria invita il sindaco Stirati a collaborare con la Regione e a contribuire al sostegno necessario per le famiglie e le imprese, anziché cercare di strumentalizzare la situazione a fini politici, il che potrebbe danneggiare ulteriormente il territorio.