Furto con strappo a Gaifana di Nocera Umbra, arrestata donna rumena 34enne

Bloccata dai Carabinieri dopo colpo fallito: emesso divieto di dimora
I Carabinieri della Stazione di Nocera Umbra hanno fermato in flagranza una donna rumena di 34 anni, domiciliata a Roma, per un tentativo di furto con strappo ai danni di un uomo 57enne locale. Nel piccolo centro di Gaifana, la donna si è avvicinata fingendosi una conoscente della vittima e, con un gesto fulmineo, gli ha strappato dal collo una collana d’oro del valore stimato di 1.500 euro, tentando poi di allontanarsi.
La pronta chiamata al 112 da parte dell’uomo ha permesso un intervento immediato dei militari, che hanno diffuso la descrizione e rintracciato la sospetta a breve distanza. Durante la fuga la collana è stata persa e recuperata, quindi restituita al legittimo proprietario.
La vittima ha riconosciuto la donna, presentando formale denuncia. Dopo l’arresto, il tribunale di Spoleto ha convalidato la misura cautelare, imponendo il divieto di dimora in Umbria alla donna.
