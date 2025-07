Grave scontro sulla SS219 a Gubbio: due feriti estratti

Auto e camion si scontrano di notte, elisoccorso in azione

Un violento incidente stradale si è verificato nella notte lungo la variante SS219, all’altezza dell’uscita di Torre dei Calzolari, nel comune di Gubbio. L’allarme è scattato intorno alle 3:30, quando una vettura e un autoarticolato sono entrati in collisione per motivi che restano ancora da chiarire.

L’urto ha provocato gravi conseguenze per i due occupanti dell’automobile, che sono rimasti incastrati all’interno del veicolo. A intervenire sul posto è stata la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gubbio, che ha operato per liberare i due feriti dalle lamiere. Entrambi sono stati poi trasportati in ospedale in condizioni serie.

Il 118, presente con i propri mezzi, ha richiesto l’assistenza dell’elicottero Nibbio, abilitato al volo notturno, per il trasferimento urgente delle vittime verso le strutture sanitarie. L’intervento si è svolto in sinergia con il personale Anas, incaricato della gestione della viabilità lungo il tratto coinvolto, e con la presenza dei Carabinieri per i rilievi e la regolazione del traffico.

L’intera operazione di soccorso si è protratta per diverso tempo, anche a causa della complessità delle manovre di estrazione e della necessità di operare in piena notte. Il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso alla circolazione per consentire l’intervento dei mezzi di emergenza e la rimozione dei veicoli incidentati.

Al momento, sono in corso gli accertamenti per determinare l’esatta dinamica dell’impatto. La presenza di un mezzo pesante ha complicato ulteriormente l’intervento, rendendo necessarie manovre delicate da parte delle squadre operative.