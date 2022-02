Chiama o scrivi in redazione

Gubbio, sanzionati due conducenti per guida in stato di ebbrezza

I Carabinieri della Compagnia di Gubbio, nell’ambito di controlli atti alla prevenzione della microcriminalità, hanno controllato 26 veicoli e 44 persone.

Fonte Ufficio Stampa

Comando Provinciale Carabinieri Perugia

Tra questi, i Carabinieri di Sigillo hanno controllato un’auto che percorreva la SS3 Flaminia in direzione Scheggia. A bordo tre giovani di Gualdo Tadino che erano in difficoltà di fronte alla richiesta di chiarimenti sulla presenza in quel luogo. I Militari hanno quindi proceduto a controllare l’auto, rinvenendo circa 2 grammi di hashish, che uno dei passeggeri aveva occultato all’interno di una tasca del giubbotto.

Per il 30enne in questione è scattata la segnalazione al Prefetto di Perugia. Numerosi anche i controlli preventivi svolti su tutto il territorio della Compagnia per garantire la sicurezza della circolazione stradale. Nell’ultimo fine settimana sono stati controllati 101 veicoli.

Tre di questi con revisione scaduta e di conseguenza i proprietari sono stati sanzionati con una contravvenzione di 179 euro e l’annotazione sulla carta di circolazione. A seguito dei controlli nell’eugubino, i Carabinieri hanno sanzionato due conducenti, uno 58enne e l’altro 36enne, che guidavano con un tasso alcolemico oltre la soglia consentita.

È seguita una contravvenzione di 543 euro per entrambi e la sospensione della patente per tre mesi. Guidava invece con una patente revocata da oltre sei mesi un 47enne del luogo, che è stato fermato dai militari all’interno della frazione di Mocaina. L’uomo aveva riferito ai Carabinieri di essere senza patenta di guida, quando questa era in realtà revocata. È stato sanzionato con una contravvenzione pari a 5.000 euro.