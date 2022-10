Search for: Search Button

Incidente, scontro tra auto e scooter, feriti due fratelli di 12 e 15 anni

Due fratelli di 12 e 15 anni sono rimasti feriti nell’incidente stradale che si è verificato martedì mattina, intorno alle 8 a Gubbio. L’incidente è avvenuto in via Perugina, all’altezza del cavalcavia della nuova variante Pian D’Assino.

Entrambi viaggiavano in sella a uno scooter e per cause in corso d’accertamento da parte della polizia municipale sono entrati in contatto con un’auto, condotta da una donna.

Il ragazzo di 15 anni, che era alla guida – scrive in una nota la Usl Umbria 1 -, è stato già sottoposto ad intervento chirurgico ed è ricoverato all’ospedale di Branca. Le sue condizioni appaiono buone anche se la prognosi non è stata sciolta dai sanitari. Il fratello minore è stato portato dal 118 direttamente all’ospedale di Perugia, dove è attualmente ricoverato in un reparto ordinario di Pediatria con traumi e fratture.