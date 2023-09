L’Ufficio del Giudice di Pace di Gubbio, Servizio Chiave

L’Ufficio del Giudice di Pace di Gubbio, che è stato attivo dal 2017, ha gestito oltre 2.000 pratiche legali fino ad oggi. Nel solo 2022, sono state gestite 398 pratiche civili e 16 penali. Nel 2023, fino a agosto, sono state gestite 351 pratiche civili e 23 penali. L’ufficio è responsabile della gestione di cause relative a varie questioni, tra cui ritardati pagamenti di prestazioni previdenziali o assistenziali, beni mobili di valore limitato, opposizioni a sanzioni, confini dei terreni, servizi condominiali, distanze per alberi e siepi, immissioni di fumo o calore, rumori e mobbing sul lavoro. Questo servizio legale copre non solo Gubbio ma anche i comuni circostanti, tra cui Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro, Scheggia e Pascelupo, Pietralunga, che partecipano alle spese di gestione tramite una convenzione.

Il sindaco di Gubbio, Filippo Stirati, sottolinea l’importanza di questo servizio comunale e l’impegno finanziario necessario per mantenerlo. Nel 2022, il Comune di Gubbio ha speso quasi 100.000 euro per la gestione della sede e delle competenze relative al Giudice di Pace. Stirati evidenzia come questo servizio aiuti i cittadini a risolvere le controversie in modo efficiente ed economico, evitando spese legali elevate e facilitando la conciliazione tra le parti coinvolte. Gli uffici del Giudice di Pace sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e conducono udienze civili ogni lunedì e penali il terzo giovedì del mese.

L’Ufficio del Giudice di Pace di Gubbio è considerato un servizio cruciale per la comunità locale, poiché contribuisce alla risoluzione delle controversie legali in modo tempestivo e accessibile, migliorando la vita dei cittadini e risparmiando loro tempo e risorse.