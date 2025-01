Omicidio-suicidio a Gaifana: le indagini sui motivi

La tragedia che ha coinvolto Daniele Bordicchia, guardia giurata di 38 anni, e la moglie Eliza Stefania Feru, di 29 anni, ha sconvolto la comunità di Gualdo Tadino e l’intera regione dell’Umbria. L’uomo, dopo aver sparato alla moglie, si è tolto la vita nella loro abitazione in via degli Ulivi, lasciando aperte molte domande sulle cause di questo drammatico gesto. Secondo quanto emerso, Bordicchia aveva manifestato preoccupazione per un intervento chirurgico a cui avrebbe dovuto sottoporsi. Tuttavia, non è chiaro se e quanto questo problema di salute possa aver contribuito alla tragedia. Colleghi e conoscenti, tra cui i titolari del bar che frequentava in via Baglioni, hanno riferito che l’uomo appariva turbato nelle settimane precedenti al fatto. E’ quanto riporta oggi il Messaggero dell’Umbria.

Eliza, descritta da amici e conoscenti come una persona gentile e serena, aveva lavorato a Foligno fino a due anni fa, per poi trasferirsi ad Assisi. Un’amica, Silvia, ha ricordato l’ultima volta in cui l’aveva vista, poco prima di Natale, e la gioia con cui Eliza aveva raccontato del recente matrimonio. Nonostante le apparenze, nella coppia si erano verificati dissidi coniugali, accentuati dopo il rientro dal viaggio di nozze in Egitto.

Nelle settimane precedenti alla tragedia, Eliza si era temporaneamente allontanata dalla casa coniugale per poi farvi ritorno. Le tensioni sarebbero quindi culminate nel gesto estremo di Bordicchia. A trovare i corpi senza vita è stata la madre dell’uomo, che ha immediatamente allertato i carabinieri.

Le autopsie sui corpi delle vittime saranno eseguite domani presso l’Istituto di Medicina Legale, mentre le indagini, coordinate dalla Procura di Perugia, si concentrano sul possibile movente e sugli eventi che hanno preceduto il tragico epilogo.