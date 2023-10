Prociv Gualdo Tadino, nessun ritiro di offerte porta a porta

“Si avvisano tutti i cittadini del Comune di Gualdo Tadino che ci sono giunte delle segnalazioni che alcuni cittadini sono stati contattati telefonicamente comunicando che domani la Protezione Civile sarebbe passata per le loro abitazioni per il ritiro eventuale di offerte o contributi. Facciamo presente che la nostra associazione non ha organizzato nulla del genere e non ha intenzione di fare nulla di questo tipo di raccolte, quindi potrebbe essere un truffa. Sono state già allertate le forze di Polizia del Territorio. Premesso quanto sopra raccomandiamo i cittadini di non concedere denaro o offerte a nessuno anche se in divisa della Protezione Civile. Magari segnalando alle forze di polizia ( Carabinieri 075 912220 oppure Polizia Locale del Comune 075910443) l’eventuali tentativi di richieste in tal senso. Si prega di dare massima diffusione a questo messaggio ringraziando della Attenzione prestata”. Il coordinatore del Gruppo di Protezione Civile “Sorgente” di Gualdo Tadino.