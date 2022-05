Samuel morto nel rogo di Gubbio, il suo brano fatto ascoltare al concertone

The Grudge! Questa è la canzone di Samuel fatta ascoltare il primo maggio a Roma durante il concertone. Samuel Cuffaro è il 19enne morto lo scorso anno nell’esplosione dell’azienda che lavorava cannabis legale. Insieme a lui è morta anche la 52enne Elisabetta d’Innocenti,

“Ho raccontato sul palco del Primo Maggio Roma la storia di Samuel morto sul lavoro a 19 anni nel maggio di un anno fa. Lo scrive sui social Stefano Massini -. Samuel è morto in un incendio nella ditta in cui lavorava, in Umbria: era esploso il gas pentano usato nei processi chimici di lavorazione. E così fine dei sogni, fine dei progetti, fine della musica perché Samuel scriveva e suonava canzoni. Ho deciso di farne sentire un pezzo in piazza San Giovanni, dandogli quel momento che avrebbe voluto con tutto se stesso. Alla fine, uscito nel retropalco, mi è venuto incontro un uomo commosso: era il padre di Samuel, ed è stato un incontro per me fortissimo, come fortissimo è stato ritrovare una piazza con centinaia di migliaia di persone”.

Samuel era un ragazzo che cantava, che suonava, che aveva la passione per la sua musica. La sua voce risuonare sul palco del Primo maggio di Roma, di fronte a 300mila persone, ha suscitato una grande emozione.

Le indagini per quella tragedia sono ancora in corso. Al momento gli indagati sono quattro ed è imminente la notifica agli indagati degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari.

Gubbio si prepara al ricordo ad un anno dalla tragedia.

Venerdì una manifestazione per la sicurezza sul lavoro, con i vertici dei sindacati.

Sabato 7, alle 16.30, i familiari e gli amici di Samuel ed Elisabetta hanno organizzato un pomeriggio da vivere insieme al parco della Riconciliazione, presso la chiesa della Vittorina.

Alle ore 16, il vescovo Luciano Paolucci Bedini celebrerà la santa messa e, a seguire, ci sarà un momento di aggregazione e condivisione con musica e arte.