La F.I.G.C di Gubbio ha una nuova sede in via Sperelli

Torna ad avere una sede la Delegazione distrettuale di Gubbio della F.I.G.C – Lega Nazionale Dilettanti: questa mattina alle 10,30 l’inaugurazione in via Sperelli 6, alla presenza del sindaco di Gubbio Filippo Stirati, dell’assessore al Patrimonio Rita Cecchetti, del presidente del Comitato Regionale Umbria, Luigi Repace, del vice presidente vicario del C.R. Umbria, Claudio Tomassucci, e del delegato distrettuale di Gubbio, Luciano Paccamonti.

Ufficio stampa Comune di Gubbio

Un rapporto molto costruttivo, quello tra amministrazione comunale e F.I.G.C., forte di una realtà calcistica che nel nostro territorio appassiona tutta la città, ma forte anche della numerosissima presenza di squadre e associazioni, un tessuto al quale da oggi viene messa a disposizione una nuova sede nel cuore dell’acropoli cittadina.

Sono 65 le associazioni e le Pro Loco alle quali il Comune ha dato in affidamento spazi, valorizzando così il suo patrimonio attraverso il lavoro di realtà che mantengono la coesione sociale a svolgono attività di alto valore, legate ai giovani o allo sport come nel caso della F.I.G.C. Il presidente del Comitato Regionale Umbria, Luigi Repace, questa mattina ha ringraziato l’amministrazione comunale per la collaborazione e il lavoro svolto per l’affidamento della nuova sede di via Sperelli: “Meritorio il dare precedenza ad associazioni che non hanno interessi economici, come la nostra, ma lavorano per il sociale e per aggregare i ragazzi. Gubbio – ha sottolineato – è un comprensorio sul quale vogliamo puntare per far sì che i numeri che con la pandemia si sono persi si rimettano in campo, affinché i nostri ragazzi tornino a stare insieme e a fare attività sportiva in ambienti positivi per la loro crescita”.