Schianto sulla Pian d’Assino, muore ragazzo di Gubbio di 28 anni

Due feriti non gravi, strada chiusa per i rilievi

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di giovedì lungo la strada statale 2019 Pian d’Assino, nei pressi dello svincolo di Gubbio Est. Nel violento impatto, che ha coinvolto quattro veicoli, ha perso la vita un giovane di 28 anni originario di Gubbio. La collisione, avvenuta intorno alle 20.30, ha causato il ribaltamento di due automobili e il ferimento di altre due persone, le cui condizioni non risultano gravi.

Secondo le prime ricostruzioni, l’utilitaria condotta dal giovane avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta in un tratto a doppio senso di marcia, andando a scontrarsi frontalmente con due auto che sopraggiungevano in direzione contraria. L’impatto ha provocato una carambola che ha coinvolto anche una quarta vettura, mentre i rottami dei mezzi si sono sparsi lungo l’asfalto per diversi metri.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Gubbio. I sanitari hanno tentato di rianimare il conducente dell’auto che per prima ha invaso la carreggiata, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Il giovane è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nell’urto. Gli altri due feriti sono stati trasferiti all’ospedale di Branca per le cure del caso; le loro condizioni, secondo quanto si apprende, non destano preoccupazione.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a rimuovere i mezzi coinvolti, alcuni dei quali completamente distrutti. Il tratto della variante è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, causando rallentamenti e deviazioni lungo la viabilità alternativa.

Gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente sono affidati ai carabinieri del Nucleo radiomobile di Gubbio. Le forze dell’ordine stanno analizzando le tracce lasciate sull’asfalto, la posizione dei veicoli e raccogliendo le testimonianze dei presenti per determinare le cause dell’improvvisa invasione di corsia. Non si esclude che la scarsa visibilità o una manovra errata possano aver contribuito al tragico impatto.

Il tratto della Pian d’Assino dove è avvenuto lo scontro è da tempo segnalato dagli automobilisti come particolarmente pericoloso, in quanto presenta tratti a doppio senso di marcia che si alternano a corsie separate. In passato, nello stesso punto, si sono verificati altri incidenti, alcuni dei quali con gravi conseguenze.

Dopo le operazioni di rimozione dei mezzi e la pulizia della carreggiata, la strada è stata riaperta alla circolazione in tarda serata. La comunità eugubina è rimasta profondamente scossa dalla notizia della morte del giovane, molto conosciuto in città. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio del sinistro e verificare eventuali responsabilità nella dinamica che ha portato alla tragedia.