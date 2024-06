Scontro frontale sulla Flaminia Nuova, muore Catia Calisti, 2 ferite

Scontro frontale sulla Flaminia – Un tragico incidente frontale si è verificato questo pomeriggio sulla Flaminia Nuova, subito dopo lo svincolo di Gaifana in direzione Gualdo Tadino. L’impatto, avvenuto intorno alle ore 15:40, ha coinvolto due automobili, causando la morte di una donna e il ferimento grave di altre due persone.

La vittima dell’incidente è Catia Calisti, una donna di 57 anni residente a Gualdo Tadino, che si trovava alla guida di uno dei due veicoli coinvolti nello scontro. Nonostante i tempestivi soccorsi prestati dalla squadra dei Vigili del Fuoco di Gaifana, intervenuta sul posto, la donna è deceduta a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. La morte di Catia Calisti ci è stata dapprima comunicata dall’ospedale Santa Maria della Misericordia e poi confermata dal sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti. Catia era conosciutissima, in quanto cantante di successo, aveva partecipato a Fantastico 6.

Le altre due persone ferite, invece, sono una madre e sua figlia, entrambe residenti a Roma. La mamma, una donna di 70 anni, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Perugia, mentre la figlia, di 49 anni, è stata ricoverata all’ospedale di Foligno. Entrambe le donne risultano in gravi condizioni a causa dei politraumi riportati nell’incidente.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato sul luogo dell’incidente per estrarre le due donne rimaste incastrate all’interno della Toyota Yaris in cui viaggiavano. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, le due ferite sono state trasportate con urgenza presso i nosocomi più vicini per essere sottoposte agli accertamenti e alle terapie mediche necessarie.

Le autorità competenti, tra cui la Polizia Stradale e i Carabinieri, sono ora impegnate nelle indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e determinare le cause che hanno portato a questo tragico evento sulla Flaminia Nuova. Gli investigatori stanno raccogliendo tutte le informazioni e le testimonianze utili per fare piena luce sull’accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Il pronto intervento dei soccorsi e il tempestivo arrivo dei Vigili del Fuoco non sono purtroppo riusciti a salvare la vita della donna di Gualdo Tadino, deceduta sul colpo a causa delle ferite riportate nell’impatto frontale. Le indagini in corso da parte delle forze dell’ordine mirano a fare luce sulle circostanze esatte che hanno determinato questo grave incidente stradale sulla Flaminia Nuova.

«Ai “tempi” in cui stava emergendo ed eravamo praticamente ragazzi (è mia coetanea) – ricorda il comandante della sottosezione polizia stradale di Orvieto, Massimiliano Bolli – l’ho accompagnata musicalmente in qualche canzone e aveva una voce stupenda, una di quelle che dal vivo “trasmetteva” vibrazioni. La accompagnai al pianoforte – scrive ancora il dottor Bolli – in una canzone di Whitney Houston e la cantò in un modo straordinario che non mi si è mai tolto dalla testa».

Sul posto il comandante della polstrada di Terni, Maurizio Gallinella.