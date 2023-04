Si schianta su un muro era in fuga dai Carabinieri con una Fiat Panda

Si schianta su un muro – Inseguimento da film nella notte per le strade di Gualdo Tadino. Lui davanti con una Fiat Panda – proprio così – loro dietro con la vettura d’ordinanza. In barba a tutte le regole della strada l’uomo, che al controllo, invece di fermarsi, aveva accelerato e contemporaneamente si era calato il cappuccio sul volto. A fari spenti nella notte – erano le 3 e 40 di sabato 21 aprile – è sfrecciato davanti ai militari fregandosene dell’intimazione a fermarsi.

E’ andata bene, a quell’ora le strade erano praticamente deserte, ha saltato stop, rotatorie e l’inseguimento è durato alcuni minuti. Nel frattempo gli inseguitori hanno chiamato la centrale operativa della compagnia comando di Gubbio, dalla quale è stata inviata un’altra auto.

Una scena quasi surreale in un centro abitato, una Fiat Panda a tutta velocità, inseguita da una pattuglia dei Carabinieri. E proprio durante il disperato tentativo di scrollarsi di dosso i militari che gli stavano alle calcagna, l’uomo ha esagerato e si è andato a schiantare addosso ad un muro. E’ finito su una parete di recinzione di una abitazione nella frazione di Cerqueto.

Nonostante l’incidente l’uomo ha tentato di ripartire ma i carabinieri sono riusciti a bloccarlo togliendogli le chiavi dal cruscotto. Sul posto è stata fatta arrivare un’ambulanza del 118 per verificare le condizioni del fuggitivo che, però, ha riportato solo una leggera contusione.

Per il 35enne è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale aggravata ed è stato sottoposto ad accertamenti finalizzati alla verifica biochimica del sangue. C’era da capire, in sostanza, se stesse guidando sotto l’effetto di sostanze alcoliche. E così è stato è risultato positivo con tasso di 1,01 g/l.

In più era privo della patente di guida in quanto già sospesa per un’altra violazione. E’ stato anche sanzionato per tutte le infrazioni al codice della strada commesse ovvero: velocità non commisurata in centro abitato, sorpassi vietati, circolazione contromano, attraversamento intersezioni senza osservare i diritti di precedenza e guida con patente sospesa.

Il Giudice del Tribunale di Perugia, nella stessa mattinata, nel corso di giudizio direttissimo ha convalidato l’arresto e per patteggiamento ha condannato il soggetto ad anni uno di reclusione, pena sospesa.