GO internet lancia Smart Working gratis per un mese

GO internet lancia Smart Working, nuovo prodotto che sarà completamente gratuito per il primo mese di abbonamento ed è pensato per fare fronte alle esigenze di lavoro da casa di molti cittadini a seguito del Dpcm del 9 marzo 2020 sulle nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19.

Smart Working è offerto sia in modalità banda larga wireless sia in modalità banda ultra-larga Fiber-To-The-Home in Emilia-Romagna, Marche e Umbria.

Flavio Ubaldi, Chief Executive Officer di GO internet ha commentato: “Comprendiamo i forti cambiamenti che stanno avendo velocemente atto nell’approccio al lavoro a seguito dell’emergenza Covid-19. Abbiamo quindi pensato a un prodotto adatto alle nuove necessità di lavoro da casa. L’offerta prevede il primo mese completamente gratuito per poter essere al fianco di cittadini e imprese. Ricordiamo che la versione wireless LTE con il modem indoor ha tempi di attivazione di poche ore e in questo contesto d’urgenza rappresenta la migliore soluzione per permettere agli utenti di essere connessi senza limiti di traffico”.