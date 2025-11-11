Gubbio Job 2027: imprese e giovani insieme per il lavoro

Fiera del lavoro il 6 e 7 febbraio alla Biblioteca Sperelliana
La seconda edizione di “Gubbio Job” si svolgerà il 6 e 7 febbraio 2027 presso la Biblioteca Sperelliana. L’iniziativa, promossa dal Comune di Gubbio tramite l’Ufficio Informagiovani, punta a rafforzare il dialogo tra aziende, giovani e cittadini in cerca di nuove opportunità professionali.
L’avviso pubblico per le imprese interessate è stato presentato a Palazzo Pretorio alla presenza dell’assessore alle Politiche giovanili Carlotta Colaiacovo, affiancata dai referenti dell’Informagiovani Riccardo Ruspi e Rosella Bellucci. Dopo l’ottimo riscontro della prima edizione, che ha visto la partecipazione di trenta aziende e portato all’assunzione di diciassette persone, l’amministrazione rilancia l’evento con l’obiettivo di consolidare la rete tra tessuto produttivo e comunità locale.
L’assessore Colaiacovo ha ribadito l’impegno dell’amministrazione nel promuovere politiche attive per l’occupazione giovanile, creando spazi di confronto tra chi cerca e chi offre lavoro. Bellucci ha sottolineato che l’avviso è rivolto a tutte le imprese umbre, con priorità per quelle del territorio eugubino-gualdese. L’accesso è riservato a realtà con almeno cinque dipendenti o collaboratori.
Ruspi ha annunciato che, pur mantenendo la stessa sede e struttura, l’edizione 2027 sarà arricchita da workshop tematici, momenti di orientamento e approfondimenti su competenze trasversali, per rendere l’esperienza ancora più formativa e interattiva.
La partecipazione è gratuita ma limitata. Le aziende selezionate avranno a disposizione uno spazio espositivo all’interno della Biblioteca Sperelliana e riceveranno indicazioni logistiche successivamente. Le domande dovranno pervenire entro il 30 novembre 2025 tramite PEC.
