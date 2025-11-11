Rotary Gualdo Tadino: Centi eletto presidente 2027/2028

Balloni guiderà il club nel 2026/2027 con nuovo direttivo
Il Rotary Club di Gualdo Tadino ha ufficializzato l’elezione di Gino Centi alla presidenza per l’anno rotariano 2027/2028. La decisione è maturata durante l’assemblea dei soci tenutasi il 7 novembre 2025, un appuntamento che ha visto anche la definizione del direttivo che affiancherà Umberto Balloni, presidente designato per il 2026/2027.
La serata, aperta dal presidente uscente Sergio Bravetti, ha offerto un bilancio sulla recente visita del Governatore del Distretto 2090, Roberto Calai, e sull’incontro istituzionale con il Sindaco Massimiliano Presciutti. L’iniziativa ha coinvolto anche gli amministratori degli altri sette Comuni della fascia appenninica, riuniti per discutere strategie di rilancio turistico.
Al centro del confronto il progetto Genesi, che punta a valorizzare le risorse locali attraverso un percorso partecipato. Il Destination Manager Giancarlo dell’Orco coordinerà quattro giornate di ascolto e formazione, coinvolgendo operatori del settore, associazioni e commercianti.
Durante l’assemblea è stato inoltre votato il nuovo direttivo per il 2026/2027: accanto a Balloni, figurano Centi come presidente incoming, Bravetti come past president, Pecci vicepresidente, Serroni segretario, Micheletti tesoriere, Travaglia prefetto e dodici consiglieri.
I soci si ritroveranno il 15 novembre per contribuire alla 29ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, confermando l’impegno del club nel sociale.
