Presentazione del Consorzio “GAU – Gubbio Alta Umbria”

Il comparto turistico eugubino si prepara ad una nuova sfida e lo fa presentando, oggi, mercoledì 16 ottobre presso il Park Hotel ai Cappuccini, “GAU – Gubbio Alta Umbria”, un consorzio che ha come mission la promozione e la valorizzazione dell’immagine turistica del territorio di Gubbio e dell’alta Umbria.

Nato dall’idea di quattro imprenditori eugubini, Carmela Colaiacovo, Gloria Margaret Pierini, Veronica Ramacci e Marco Ragnacci, GAU vuole essere uno strumento operativo per il coordinamento di iniziative e allo stesso tempo erogatore di servizi ad appannaggio dei consorziati.

Questo nuovo progetto nasce, dopo dieci anni di attività e importanti collaborazioni svolte attraverso l’associazione Host, attraverso un percorso di crescita che è sfociato nell’esigenza di avere uno strumento, come il consorzio, più strutturato e capace di fornire opportunità maggiori a tutti.

Dalla logica che ha sempre contraddistinto il modus operandi di Host, dove il fare rete è stata la bussola fin dalla sua stessa costituzione, GAU permetterà di implementare il percorso maturato agganciando opportunità e progetti per tutto il nostro territorio, e lo farà attraverso due binari da percorrere: uno verticale verso la cooperazione fra soggetti eterogenei (istituzionali, associativi e imprenditoriali) e uno orizzontale attraverso la sinergia fra aree geografiche differenti.

In un momento storico come questo, in cui i numeri parlano di un declino del turismo importante per le nostre aree (a dispetto di altri comprensori della stessa Umbria con un evidente segno positivo), dove la concorrenza fra territori gioca ogni giorno un ruolo decisivo per l’andamento di tutto il comparto, e dove il dialogo costruttivo tra soggetti pubblici e privati è una strategia imprescindibile per realizzare progetti concreti, si ritiene fondamentale e indispensabile centrare il focus del marketing turistico specializzato, affidandolo a professionisti del settore. Dalla sua costituzione, GAU ha già in cantiere molteplici attività da svolgere.

Il primo appuntamento sarà, infatti, domenica 20 ottobre, giornata nella quale di concerto con tutte le associazioni di bike eugubino, si svolgerà la prima “Cicloturistica del Montefeltro-Gubbio”.

Si tratta di un evento a carattere sportivo, fortemente voluto perché si ritiene che il mondo bike sia altamente attrattivo con forti potenzialità nel nostro comprensorio anche sulla scorta di importanti novità infrastrutturali in divenire: l’appuntamento del 20 ottobre vuole essere l’anteprima di un progetto più ambizioso, di respiro nazionale, al quale GAU sta lavorando, ovvero la “Granfondo del Montefeltro: Gubbio – Acqualagna – Gubbio”, in programma per ottobre 2025. Domenica 20 ottobre, dunque, sarà un momento di promozione e conoscenza delle possibilità che il nostro territorio può mettere a disposizione.

I partecipanti, partendo dal Teatro Romano, attraverseranno alcune zone montane, come San Benedetto Vecchio, Pietralunga, Nogna, Zangolo, Nerbisci, per poi tornare di nuovo in città, dove saranno accolti da un momento conviviale con prodotti del territorio e specialità del nostro mondo enogastronomico.

Per la realizzazione dell’evento un sentito ringraziamento va ai soggetti, istituzionali e non, che insieme a GAU, sono stati da supporto alla manifestazione: i Comuni di Gubbio e Pietralunga, AICS (Associazione Italiana Cultura Sport), Michele Mosca, Giuliano Tartufi e tutte le associazioni di bike locale: Velo Club Gubbio, Dieffe Bike Team, Cicli Neri Gubbio, Ikuvium Bike Adventure. Nella giornata di lunedi 21 pv sarà diffuso un comunicato stampa di bilancio dell’evento con service fotografico e video, a tutti i media locali e regionali.