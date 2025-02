Gualdo Tadino, presentato il libro “L’algoritmo impertinente” di Maria Donzelli

Un dibattito sull’intelligenza artificiale e sugli effetti che questa ha nella società attuale e sui cittadini, questo è l’obiettivo del libro L’algoritmo impertinente – Effetti delle tecnologie sulle società del XXI secolo, a cura di Maria Donzelli, edito da La Valle del Tempo che è stato presentato con una conferenza stampa svoltasi presso la sala Giunta del Comune di Gualdo Tadino, anteprima dell’evento principale sul volume che è in programma sabato 8 febbraio alle ore 17.30 presso il Teatro Talia.

Alla conferenza stampa hanno preso parte l’autrice Maria Donzelli, il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, l’Assessore alla Cultura, Gabriele Bazzucchi, oltre ad alcuni autori del libro.



“Ci tenevamo oggi a presentare questa iniziativa – ha dichiarato il sindaco, Massimiliano Presciutti – perché questo libro rappresenta un’importante occasione di riflessione su come le tecnologie influenzano la nostra società. È fondamentale promuovere il dibattito su questi temi per comprendere meglio il futuro che ci attende. Ringrazio l’autrice e tutti i partecipanti per aver contribuito a questa discussione e invitiamo tuti quanti a partecipare all’evento aperto al pubblico che si svolgerà sabato prossimo presso il Teatro Talia”

L’evento di sabato 8 Febbraio alle ore 17.30 di presentazione del libro L’algoritmo impertinente – Effetti delle tecnologie sulle società del XXI secolo, a cura di Maria Donzelli, è organizzato dall’associazione “Peripli. Culture e Società Euromediterranee” con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino e la collaborazione del Liceo Casimiri, Gessica Collarini e sarà moderato dalla giornalista Cinzia Tini.

“Ringrazio l’Amministrazione Comunale – ha sottolineato l’autrice Maria Donzelli – per la collaborazione mostrata e tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questo libro.

Un volume che nasce analizzando l’impatto delle nuove tecnologie, in particolare l’Intelligenza Artificiale, sulla società attuale e che cerca di aprire un dibattito sull’influenza che questi strumenti avranno su temi come la geopolitica, la psicologia, la comunicazione e l’arte. Sono tematiche queste su cui come cittadini dobbiamo riflettere, perché sono in continua evoluzione e non sono assolutamente neutre. Sabato prossimo quindi vi aspetto numerosi alle 17.30 al Teatro Talia di Gualdo Tadino per dibatterne assieme”.