Gubbio, Anci Umbria ProCiv al lavoro alla Festa dei Ceri

Anci Umbria ProCiv in prima linea anche in occasione della Festa dei Ceri, che si è tenuta domenica scorsa (15 maggio) a Gubbio e che ha visto i tecnici operativi presso il Coc (Centro operativo comunale). Un intervento strutturato, cominciato nelle settimane scorse. I tecnici, infatti, precedentemente hanno preso parte a tre riunioni con l’amministrazione comunale, propedeutiche alla pianificazione dei ruoli dei funzionari comunali e dei volontari impiegati, come da Piano Safety e Security, relativo all’edizione 2022 della Festa dei Ceri.

Nel giorno dell’iniziativa, inoltre, i tecnici di Anci Umbria ProCiv erano presenti in postazione al Coc per garantire supporto e assistenza nel registrare le presenze di tutti i volontari impiegati, attraverso la piattaforma regionale ZeroGIS. Si sono occupati anche dell’implementazione di una carta elaborata con software Gis (Geographic information system) e correlata al sistema di visualizzazione MyMaps, che permetteva in tempo reale di controllare le postazioni di prefiltraggio ricoperte dai volontari delle associazioni coinvolte.

Nel complesso la giornata è stata utile per poter rilevare sia le procedure operative, ormai collaudate in relazione al piano Safety e Security che ha dovuto colloquiare con quello di protezione civile per una gestione ottimale dell’evento, sia le piccole criticità che dovranno servire da monito per poter gestire i prossimi eventi in maniera più efficiente.