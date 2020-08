Gubbio è Natale, si sta già allestendo il programma, 21 dicembre 6 gennaio

È in piena attività la macchina organizzativa dell’evento Gubbio è Natale, in programma dal 21 novembre 2020 al 6 gennaio 2021, che proporrà la collaudata offerta turistica ai piedi dell’Albero di Natale più Grande del Mondo che, come ogni anno dal 1981, accenderà le sue luci il 7 dicembre. Saranno molti gli appuntamenti in programma, per un’edizione 2020/2021 ricca di novità e di eventi che andranno a focalizzarsi su diversi aspetti legati alle celebrazioni del Natale. Sarà un’edizione, organizzata da Land in sinergia con il Comune di Gubbio, che terrà conto di tutte le normative dovute all’attuale situazione sanitaria ma che non per questo rinuncerà ad offrire, a visitatori e residenti, un calendario di iniziative ricco e di qualità.

Il format, sulla scorta dei successi degli ultimi anni, sarà quello di un’offerta diffusa in tutto il centro storico, dando così modo, soprattutto ai visitatori, di poter godere appieno della magia di Gubbio, in particolare durante le festività natalizie, ed unire alla partecipazione agli eventi in programma anche una visita approfondita della nostra città.

Il programma sarà caratterizzato da una serie di iniziative pensate per un target ampio di utenti, con particolare attenzione ai bambini ed al turismo familiare. Non solo bambini e famiglie, un’attenzione particolare sarà riservata anche ad un pubblico adulto, in cerca di un’esperienza che, allo stesso tempo, arricchisce e diverte e, magari, sognando ad occhi aperti, fa tornare un po’ bambini.

Come accennato non mancheranno le novità che, nelle prossime settimane, verranno dettagliate unitamente alla pubblicazione del programma completo. Tale programma sarà consultabile anche sul sito www.gubbionatale.it.

Una piccola anticipazione: non mancherà il tradizionale Mercatino di Natale in piazza Quaranta Martiri, con le luci e l’atmosfera tipicamente spensierata del Natale e di una città che, come testimoniato dal grande afflusso di visitatori di questo ultimo periodo, guarda avanti con fiducia.